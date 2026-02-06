RVM 4 Comfort Extra
RVM 4 Comfort Extra sesa, briše podlage in s svojo večfunkcijsko postajo ponuja visoko stopnjo avtonomije. Z natančno navigacijo LiDAR, dvojnim laserskim sistemom in kamero se oviram enostavno izognete.
Čistite tla vsak dan. Inteligentni robotski sesalnik RVM 4 Comfort Extra sistematično čisti trda tla in preproge z nizkimi vlakni. Kemično čiščenje se izvaja z vrtečo se krtačo, stransko krtačo in močno sesalno funkcijo. Dva dvižna diska za brisanje, od katerih je enega mogoče izvleči do roba, odstranita celo trdovratne madeže. Po začetnem raziskovalnem teku RVM 4 Comfort Extra s pomočjo laserskega senzorja LiDAR ustvari zemljevid prostorov. Tukaj je mogoče konfigurirati individualne nastavitve čiščenja. Zahvaljujoč integriranemu dvojnemu laserskemu sistemu in kameri RVM 4 Comfort Extra zazna in se premika okoli ravnih ovir, kot so kabli ali nogavice. Dodatni senzorji preprečujejo padce, na primer s stopnic. Ultrazvočni senzor zazna preproge, funkcija Auto Boost pa prilagodi sesalno moč. V načinu brisanja se preproge zaobidejo ali pa se vrteče se krpe dvignejo. Večfunkcijska postaja opere in posuši krpe ter samodejno izprazni posodo za prah robota. Napravo je mogoče enostavno upravljati prek aplikacije, prednastavljenega urnika ali s pritiskom na gumb na napravi. Če robotsko čiščenje potrebuje pomoč, vas bo o tem obvestilo z glasovnim izhodom.
Značilnosti in prednosti
Natančna navigacija z uporabo umetne inteligenceZahvaljujoč dvojnemu laserskemu senzorju RVM 4 zazna ovire, se jim izogne in se tako ne zatakne ali povzroči škode. Dvojni laserski senzor omogoča celo prepoznavanje majhnih ali ploščatih predmetov, ki so premajhni za sistem LiDAR (npr. čevlji, nogavice ali kabli). S hitro in robustno navigacijo LiDAR robot natančno skenira in kartira prostore, kar zagotavlja najboljšo orientacijo za zanesljivo čiščenje tudi v temi.
Brisalna enota z vrtljivimi brisalnimi diskiVrtljivi krpe za brisanje učinkovito odstranjujejo umazanijo zaradi visoke hitrosti in močnega pritiska na tla. Takoj ko robot zazna preprogo, se krpe za brisanje dvignejo, kar preprečuje, da bi se preproga zmočila. Desno krpo za brisanje je mogoče izvleči za čiščenje robov, kar zagotavlja najboljše rezultate čiščenja.
Zaznavanje preprog in samodejno povečanje močiRVM 4 Comfort Extra samodejno zazna preproge s pomočjo ultrazvočnega senzorja in jih prikaže na zemljevidu v aplikaciji. Ko je funkcija brisanja aktivirana, se robot izogne zaznanim preprogam ali pa se premika po preprogi z dvignjenimi brisalnimi enotami. Funkcija Auto Boost po potrebi poveča sesalno moč na preprogah za doseganje še boljših rezultatov čiščenja.
Različni načini čiščenja
- RVM 4 Comfort Extra lahko sesa suho, pomiva mokro, združuje obe možnosti v enem načinu čiščenja ali pa po končanem suhem sesanju izvaja mokro brisanje.
- Za še boljše rezultate čiščenja lahko RVM 4 Comfort Extra čisti tudi mokro do robov; v ta namen se brisalna enota med mokrim čiščenjem iztegne.
Senzor padca
- Senzorji padca zanesljivo preprečujejo, da bi RVM 4 Comfort Extra na primer padel po stopnicah ali policah.
- Senzorji skenirajo tla. Če je zaznan velik padec, krmilnik prejme signal, ki sproži robota, da se obrne.
Varovanje podatkov in posodobitve
- Kärcher kot proizvajalec s sedežem v Nemčiji daje velik pomen varstvu podatkov in skrbi za izpolnjevanje vseh veljavnih zakonskih zahtev v zvezi s tem.
- Celoten prenos podatkov med aplikacijo na vašem pametnem telefonu in robotskim sesalnikom za tla poteka prek oblaka do strežnikov, ki se nahajajo izključno v Nemčiji.
- Redne posodobitve izboljšujejo in razširjajo delovanje robotskega sesalnika za tla in aplikacije. To pomeni tudi, da se varnost sistema nenehno posodablja, da ustreza trenutnim specifikacijam.
Priročno upravljanje aplikacije prek WLAN
- Aplikacijo je mogoče uporabiti za prilagoditev številnih nastavitev, ki ustrezajo individualnim željam.
- Z aplikacijo lahko konfigurirate robotski sesalnik in pomivalni stroj RVM 4 Comfort Extra ter ga upravljate od koder koli. Tudi če niste doma.
- Informacije o trenutnem stanju naprave in prikaz trenutnega poteka čiščenja so na voljo prek aplikacije.
Natančna možnost označitve poti z vsestranskimi možnostmi prilagajanja
- Aplikacija lahko shrani več zemljevidov, npr. za več nadstropij.
- Določiti je mogoče območja, kamor ne želite, da robot čisti (npr. praskalnik za mačke, igrala v otroških sobah ali ovire, ki jih robot ne more obiti).
- Opredelitev izbranih področij, ki jih je treba večkrat očistiti, očistiti z intenzivnim načinom čiščenja ali obrisati z več vode.
Prilagoditev parametrov čiščenja
- Določitev različnih parametrov čiščenja v aplikaciji, za posamezne predele prostorov (npr. sesalna moč ali količina vode, število čiščenj na površino).
- Čase in urnike čiščenja je mogoče ustvariti v aplikaciji.
- RVM 4 Comfort Extra samodejno začne s procesi čiščenja glede na načrtovane datume in ure.
Samostojno vzdrževanje z večnamensko postajo
- Ko je čiščenje končano, se RVM 4 Comfort Extra vrne na večnamensko postajo, da samodejno izprazni posodo za prah ter opere in posuši krpe.
- Brisalna enota se hitreje posuši z vročim zrakom, da se preprečijo neprijetne vonjave.
- Sporočilo se prikaže, če je rezervoar za svežo vodo prazen ali ni nameščen, če je rezervoar za umazano vodo poln ali ni nameščen ali če filtrirna vrečka ni nameščena.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Čas polnjenja baterije (min)
|230
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost baterije (V)
|14,4
|Kapaciteta baterije (Ah)
|5,2
|Zvočna moč (dB(A))
|< 67
|Sesalna moč (Pa)
|max. 15000
|Posoda za odpadke (ml)
|300
|Čas čiščenja na eno polnjenje (min)
|160 (vakuum)
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|45
|večnamenska postaja za rezervoar za svežo vodo (l)
|2,5
|večnamenska postaja za rezervoar za umazano vodo (l)
|3
|večnamenska postaja za filter vrečko (l)
|2,3
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Dimenzije robota (D x Š x V) (mm)
|100
|Premer robota (mm)
|350
|Teža robota (Kg)
|3,84
|dimenzije večnamenske postaje (D x Š x V) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|teža večnamenske postaje (Kg)
|6
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|14,094
|Mere (D × Š × V) (mm)
|350 x 350 x 100
Obseg dobave
- Krtača za čiščenje
- Količina filter vrečk: 4 Kos(i)
- Stranska krtača: 1 x
- Enota za brisanje
- Brisalci diskov: 2 Kos(i)
Oprema
- Senzorji proti padcu
- avtonomno čiščenje
- Senzor za preproge
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Povezava preko WLAN
- Povezava preko Bluetooth
- pametne storitve/funkcije v aplikaciji
- Glasovni izhod
- Laserski navigacijski sistem (LiDAR)
- Laserski senzor in kamera
- Funkcija časovnika: možnih več časovnikov
- Način suhega čiščenja
- Način mokrega čiščenja
- Kombinirani način čiščenja (mokro in suho)
- avtonomno čiščenje: Hladna voda
- Avtomatsko sušenje krpe: Vroče
- Samodejno praznjenje prahu
- Pometanje tik ob robu
- Raztegljiva stranska krpa za čiščenje robov
- samodejna raztegljiva enota za brisanje
- dvižna krpa
- Material filtrske vrečke: Koprena
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Na preprogah z nizkim vlakni
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.