Čistite tla vsak dan. Inteligentni robotski sesalnik RVM 4 Comfort Extra sistematično čisti trda tla in preproge z nizkimi vlakni. Kemično čiščenje se izvaja z vrtečo se krtačo, stransko krtačo in močno sesalno funkcijo. Dva dvižna diska za brisanje, od katerih je enega mogoče izvleči do roba, odstranita celo trdovratne madeže. Po začetnem raziskovalnem teku RVM 4 Comfort Extra s pomočjo laserskega senzorja LiDAR ustvari zemljevid prostorov. Tukaj je mogoče konfigurirati individualne nastavitve čiščenja. Zahvaljujoč integriranemu dvojnemu laserskemu sistemu in kameri RVM 4 Comfort Extra zazna in se premika okoli ravnih ovir, kot so kabli ali nogavice. Dodatni senzorji preprečujejo padce, na primer s stopnic. Ultrazvočni senzor zazna preproge, funkcija Auto Boost pa prilagodi sesalno moč. V načinu brisanja se preproge zaobidejo ali pa se vrteče se krpe dvignejo. Večfunkcijska postaja opere in posuši krpe ter samodejno izprazni posodo za prah robota. Napravo je mogoče enostavno upravljati prek aplikacije, prednastavljenega urnika ali s pritiskom na gumb na napravi. Če robotsko čiščenje potrebuje pomoč, vas bo o tem obvestilo z glasovnim izhodom.