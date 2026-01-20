Močen, vzdržljiv, praktičen za uporabo, vsestranski in zanesljiv: sesalnik za pepel in suho sesanje AD 2 s turbino z močjo 600 W spremeni odstranjevanje pepela v otroško igro. Ima dolgotrajno sesalno moč zahvaljujoč integriranemu sistemu čiščenja filtra, ki s pritiskom gumba prepiha dodani filter in tako ponovo poveča moč sesanja. Zahvaljujoč enodelnemu filterskemu sistemu z robustnim filtrom z ravnimi nabori ter filtru za kovine in grobe nečistoče kot tudi praktičnemu ročaju na rezervoarju je možno praktično in hitro praznjenje brez kontakta z nečistočami. Kovinski rezervoar, fleksibilna sesalna cev iz obložene kovine, kot tudi visokokvalitetni negorljivi materiali, nudijo maksimalno zaščito pri sesanju pepela. Ukrivljena ročna cev omogoča optimalno udobje pri delu in je posebno prepričljiv v vogalih in na težko dostopnih delih kamina. Tako je mogoče popolnoma posesati ostanke pepela. Zahvaljujuč kompaktnemu dizajnu, zaseda sesalnik pepela vedno zelo malo prostora, sesalna cev pa se lahko praktično odloži v položaj za naslanjanje.