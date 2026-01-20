Sesalnik za pepel in suhi sesalnik AD 2
Z integriranim čiščenjem filtra, dolgotrajno sesalno močjo in kovinskim rezer. 14 l: močni sesalnik za pepel in suhi sesalnik za zanesljivo odstranjevanje pepela brez stika z nečistočo.
Močen, vzdržljiv, praktičen za uporabo, vsestranski in zanesljiv: sesalnik za pepel in suho sesanje AD 2 s turbino z močjo 600 W spremeni odstranjevanje pepela v otroško igro. Ima dolgotrajno sesalno moč zahvaljujoč integriranemu sistemu čiščenja filtra, ki s pritiskom gumba prepiha dodani filter in tako ponovo poveča moč sesanja. Zahvaljujoč enodelnemu filterskemu sistemu z robustnim filtrom z ravnimi nabori ter filtru za kovine in grobe nečistoče kot tudi praktičnemu ročaju na rezervoarju je možno praktično in hitro praznjenje brez kontakta z nečistočami. Kovinski rezervoar, fleksibilna sesalna cev iz obložene kovine, kot tudi visokokvalitetni negorljivi materiali, nudijo maksimalno zaščito pri sesanju pepela. Ukrivljena ročna cev omogoča optimalno udobje pri delu in je posebno prepričljiv v vogalih in na težko dostopnih delih kamina. Tako je mogoče popolnoma posesati ostanke pepela. Zahvaljujuč kompaktnemu dizajnu, zaseda sesalnik pepela vedno zelo malo prostora, sesalna cev pa se lahko praktično odloži v položaj za naslanjanje.
Značilnosti in prednosti
Kärcher ReBoost tehnologija čiščenja filtra - čiščenje filtra s pritiskom na gumbZa konstantno in dlje trajajočo sesalno zmogljivost. Omogoča sesanje velikih količin nečistoč.
Enodelni filtrski sistem (negorljiv) z robustnim filtrom z ravnimi nabori in kovinskim filtrom za grobe nečistočeZa enostavno praznjenje in čiščenje rezervoarja brez kontakta z nečistočami. Maksimalno udobje zahvaljujoč hitremu izvleku filtra v samo enem koraku.
Negorljivi material, kovinski rezervoar in kovinska cev (obložena)Za maksimalno varnost pri sesanju pepela - tudi pri neustrezni uporabi.
Poševna ročna cev
- Za temeljito čiščenje vseh vogalov in ozkih mest v kaminu.
Sesalna cev 1 m iz obložene kovine
- Za veliko gibljivost in fleksibilno delo.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
- Enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Praktični ročaj na rezervoarju
- Za udobno praznjenje rezervoarja.
Praktični parkirni položaj na napravi
- Pospravljanje razpršilne cevi na dosegu roke - idealno za naslanjanje pri prekinitvi dela.
Velik kavelj za kabel
- Za varno in udobno shranjevanje priključnega kabla.
Kompaktna in lahka izvedba
- Za pospravljanje naprave na malem prostoru.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|600
|Sesalna moč (W)
|140
|Vakuum (mbar)
|max. 210
|Zračni tok (l/s)
|max. 40
|Zmogljivost posode (l)
|14
|Material posode
|Kovina
|Priključni kabel (m)
|4
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zvočna moč (dB(A))
|82
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,62
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,172
|Mere (D × Š × V) (mm)
|345 x 330 x 440
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 1.2 m
- Material sesalne cevi: kovina, prevlečena
- Ploščati filter: 1 Kos(i), poliester, negorljivo
- Filter grobe umazanije
- Filter za grobe nečistoče, material: Kovina
Oprema
- Funkcija čiščenja filtra
- Udoben ročaj posode
- Položaj naslanjanja
- Kavelj za kabel
- Predal za majhne dele
Video posnetki
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.