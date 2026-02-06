Za zanesljivo in varno odstranjevanje prahu, grobe umazanije pa tudi drobnih prašnih delcev je potreben posebej zasnovan sesalnik, kot je naš baterijski sesalnik za pepel AD 2 Battery. Gibka sesalna cev, izdelana iz prevlečene kovine, ognjevarna posoda s prostornino 14 litrov in nagubani filter s predhodnim kovinskim filtrom grobe umazanije zagotavljajo največjo varnost in brezprašno sesanje. Inovativna funkcija ReBoost, ki s pritiskom na gumb iz filtra očisti pepel in prah, zagotavlja stalno visoko sesalno moč. Potrebno moč in vzdržljivost zagotavlja zmogljiva zamenljiva baterija 18 V Kärcher Battery Power s tehnologijo prikaza časa delovanja baterije v realnem času na vgrajenem LCD-prikazovalniku. Ukrivljena ročna cev omogoča preprosto doseganje tudi težko dostopnih mest, premišljena odprtina na ohišju pa prostorsko varčno shranjevanje sesalne cevi v kompaktnem ohišju naprave po opravljenem delu.