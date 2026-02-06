Baterijski sesalnik pepela AD 2 Battery
Za hitro, brezprašno čiščenje kaminov, ogrevalnih sistemov na lesne pelete ali žarov na oglje: naš baterijski sesalnik za pepel AD 2 Battery.
Za zanesljivo in varno odstranjevanje prahu, grobe umazanije pa tudi drobnih prašnih delcev je potreben posebej zasnovan sesalnik, kot je naš baterijski sesalnik za pepel AD 2 Battery. Gibka sesalna cev, izdelana iz prevlečene kovine, ognjevarna posoda s prostornino 14 litrov in nagubani filter s predhodnim kovinskim filtrom grobe umazanije zagotavljajo največjo varnost in brezprašno sesanje. Inovativna funkcija ReBoost, ki s pritiskom na gumb iz filtra očisti pepel in prah, zagotavlja stalno visoko sesalno moč. Potrebno moč in vzdržljivost zagotavlja zmogljiva zamenljiva baterija 18 V Kärcher Battery Power s tehnologijo prikaza časa delovanja baterije v realnem času na vgrajenem LCD-prikazovalniku. Ukrivljena ročna cev omogoča preprosto doseganje tudi težko dostopnih mest, premišljena odprtina na ohišju pa prostorsko varčno shranjevanje sesalne cevi v kompaktnem ohišju naprave po opravljenem delu.
Značilnosti in prednosti
Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery Power
Negorljivi material, kovinski rezervoar in kovinska cev (obložena)
Kärcher ReBoost tehnologija čiščenja filtra - čiščenje filtra s pritiskom na gumb
Enodelni filtrski sistem (negorljiv) z robustnim filtrom z ravnimi nabori in kovinskim filtrom za grobe nečistoče
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Nazivna poraba moči (W)
|200
|Sesalna moč (W)
|45
|Vakuum (mbar)
|max. 95
|Zračni tok (l/s)
|max. 22
|Zmogljivost posode (l)
|14
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 13 (2,5 Ah) / pribl. 25 (5,0 Ah)
|Zvočna moč (dB(A))
|78
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,925
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|328 x 343 x 431
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Dolžina sesalne cevi: 1.2 m
- Material sesalne cevi: kovina, prevlečena
- Ploščati filter: 1 Kos(i), poliester, negorljivo
- Filter grobe umazanije
- Filter za grobe nečistoče, material: Kovina
Oprema
- Material posode: Kovina
- Funkcija čiščenja filtra
- Položaj naslanjanja
- Udoben ročaj posode
- Predal za majhne dele
Video posnetki
Področja uporabe
- Odstranjevanje pepela
- Kamini, peči in druga kurišča
- roštilj
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.