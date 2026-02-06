Naš brezžični sesalnik za pepel AD 2 Battery omogoča hitro in preprosto odstranjevanje pepela iz kaminov, ogrevalnih sistemov na lesne pelete ali žarov na oglje. Zmogljiva zamenljiva baterija 18 V Kärcher Battery Power s tehnologijo prikaza časa delovanja baterije v realnem času na vgrajenem LCD-prikazovalniku zagotavlja potrebno moč. Premišljene inovacije, kot je funkcija ReBoost za učinkovito čiščenje filtra s pritiskom na gumb, vedno zagotavljajo veliko in stalno sesalno moč. S sesalnikom zanesljivo posesate grobo umazanijo, pepel in celo drobne prašne delce – zahvaljujoč se ukrivljeni ročni cevi, tudi na težko dostopnih mestih. Gibka sesalna cev, izdelana iz prevlečene kovine, in ognjevarna posoda s prostornino 14 litrov zagotavljata največjo varnost. Nagubani filter in predhodni kovinski filter grobe umazanije zagotavljata, da je izpušni zrak vedno brez prahu. Po opravljenem delu sesalno cev preprosto vstavite v odprtino v ohišju naprave, da ne zavzame veliko prostora.