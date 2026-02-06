Baterijski sesalnik pepela AD 2 Battery Set
Zmogljiv, trpežen baterijski sesalnik za pepel AD 2 Battery s stalno visoko sesalno močjo je zahvaljujoč funkciji ReBoost za čiščenje filtra, idealen za čiščenje kaminov in žarov.
Naš brezžični sesalnik za pepel AD 2 Battery omogoča hitro in preprosto odstranjevanje pepela iz kaminov, ogrevalnih sistemov na lesne pelete ali žarov na oglje. Zmogljiva zamenljiva baterija 18 V Kärcher Battery Power s tehnologijo prikaza časa delovanja baterije v realnem času na vgrajenem LCD-prikazovalniku zagotavlja potrebno moč. Premišljene inovacije, kot je funkcija ReBoost za učinkovito čiščenje filtra s pritiskom na gumb, vedno zagotavljajo veliko in stalno sesalno moč. S sesalnikom zanesljivo posesate grobo umazanijo, pepel in celo drobne prašne delce – zahvaljujoč se ukrivljeni ročni cevi, tudi na težko dostopnih mestih. Gibka sesalna cev, izdelana iz prevlečene kovine, in ognjevarna posoda s prostornino 14 litrov zagotavljata največjo varnost. Nagubani filter in predhodni kovinski filter grobe umazanije zagotavljata, da je izpušni zrak vedno brez prahu. Po opravljenem delu sesalno cev preprosto vstavite v odprtino v ohišju naprave, da ne zavzame veliko prostora.
Značilnosti in prednosti
Zamenljiva akumulatorska baterija 18 V Battery PowerIzjemna svoboda gibanja zaradi uporabe brez kabla. Tehnologija Real Time Technology z LCD-zaslonom za prikaz napolnjenosti baterije. Združljiv z vsemi napravami, ki delujejo s platformo 18 V Kärcher Battery Power.
Negorljivi material, kovinski rezervoar in kovinska cev (obložena)Najvišja stopnja varnosti med sesanjem pepela – tudi pri neustrezni uporabi.
Kärcher ReBoost tehnologija čiščenja filtra - čiščenje filtra s pritiskom na gumbZmogljivo čiščenje filtra samo s pritiskom gumba. Za dosledno visoko sesalno moč in velike količine nečistoč.
Enodelni filtrski sistem (negorljiv) z robustnim filtrom z ravnimi nabori in kovinskim filtrom za grobe nečistoče
- Z robustnim ploščatim nagubanim filtrom in kovinskim filtrom za grobe nečistoče.
- Za enostavno praznjenje in čiščenje rezervoarja brez kontakta z nečistočami.
- Maksimalno udobje zahvaljujoč hitremu izvleku filtra v samo enem koraku.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Nazivna poraba moči (W)
|200
|Sesalna moč (W)
|45
|Vakuum (mbar)
|max. 95
|Zračni tok (l/s)
|max. 22
|Zmogljivost posode (l)
|14
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|pribl. 13 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|300
|Polnilni tok (A)
|0,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Zvočna moč (dB(A))
|78
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,925
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,617
|Mere (D × Š × V) (mm)
|328 x 343 x 431
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
- Dolžina sesalne cevi: 1.2 m
- Material sesalne cevi: kovina, prevlečena
- Ploščati filter: 1 Kos(i), poliester, negorljivo
- Filter grobe umazanije
- Filter za grobe nečistoče, material: Kovina
Oprema
- Material posode: Kovina
- Inteligentni zaslon: integrirano v baterijo
- Funkcija čiščenja filtra
- Položaj naslanjanja
- Udoben ročaj posode
- Predal za majhne dele
Video posnetki
Področja uporabe
- Odstranjevanje pepela
- Kamini, peči in druga kurišča
- roštilj
Dodatna oprema
