Sesalnik za pepel in suho sesanje AD 4 Premium energetskega razreda A+ (lestvica A+++ do D), s turbino moči 600 W in filtrom za izhodni zrak osvoji z veliko in dolgotrajno sesalno močjo. Njegov integrirani sistem čiščenja filtra čisti dodatni filter s pritiskom na gumb, tako da je sesalna moč v trenutku spet povečana. Hitro in praktično praznjenje rezervoarja za nečistoče, bez kontakta z nečistočami, zagotavlja enodelni filterski sistem (z robustnim filtrom z ravnimi nabori in filtrom za kovine ter grobe nečistoče) kot tudi praktična ročka na rezervoarju. Razen tega, kvalitetni, negorljivi materiali nudijo max varnost pri zbiranju pepela. Zahvaljujuč ukrivljeni ročni cevi so ostanki pepela popolnoma posesani – prav tako v vogalih in na težko dostopnih mestih v kaminu. Skupaj s talno šobo za čiščenje trdih površin, ki je v obsegu izdobave in kvalitetnimi kromiranimi sesalnimi cevmi, je AD 4 Premium mogoče uporabljati kot kvalitetni suhi sesalnik. Prav tako praktično: pospravljane kablov in v primeru prekinitve dela primeren položaj za naslon sesalne cevi ali sesalnih cevi s talno šobo.