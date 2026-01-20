Sesalnik za pepel in suhi sesalnik AD 4 Premium
Preprosto odstranjevanje pepela, ne da bi prišli v stik z umazanijo: dolgotrajen, zmogljiv sesalnik za pepel in suho sesanje AD 4 Premium s 17-litrsko kovinsko posodo in čiščenjem filtra.
Sesalnik za pepel in suho sesanje AD 4 Premium energetskega razreda A+ (lestvica A+++ do D), s turbino moči 600 W in filtrom za izhodni zrak osvoji z veliko in dolgotrajno sesalno močjo. Njegov integrirani sistem čiščenja filtra čisti dodatni filter s pritiskom na gumb, tako da je sesalna moč v trenutku spet povečana. Hitro in praktično praznjenje rezervoarja za nečistoče, bez kontakta z nečistočami, zagotavlja enodelni filterski sistem (z robustnim filtrom z ravnimi nabori in filtrom za kovine ter grobe nečistoče) kot tudi praktična ročka na rezervoarju. Razen tega, kvalitetni, negorljivi materiali nudijo max varnost pri zbiranju pepela. Zahvaljujuč ukrivljeni ročni cevi so ostanki pepela popolnoma posesani – prav tako v vogalih in na težko dostopnih mestih v kaminu. Skupaj s talno šobo za čiščenje trdih površin, ki je v obsegu izdobave in kvalitetnimi kromiranimi sesalnimi cevmi, je AD 4 Premium mogoče uporabljati kot kvalitetni suhi sesalnik. Prav tako praktično: pospravljane kablov in v primeru prekinitve dela primeren položaj za naslon sesalne cevi ali sesalnih cevi s talno šobo.
Značilnosti in prednosti
Kärcher ReBoost čiščenje filtraIntegrirano čiščenje filtra s pritiskom na gumb. Za visok i dolgotrajen učinek sesanja. Omogoča sesanje velikih količin nečistoč.
Enodelni filtrski sistemSestoji iz filtra z ravnimi nabori, kovinskega filtra in filtra za grobe nečistoče. Dodatno ločeni filter izhodnega zraka (samo AD 4 Premium). Maksimalno udobje zahvaljujoč enostavnemu izvleku filtra in čiščenju rezervoarja brez kontakta z nečistočami.
Negorljiv material, kovinski rezervoar in obložena kovinska cev.Za maksimalno varnost pri sesanju pepela - tudi pri neustrezni uporabi.
Specialni pribor za uporabo tudi kot sesalnik za suho sesanje.
- Primeren tudi za sesanje trdih tal.
- Vsestranska uporaba.
Poševna ročna cev
- Za temeljito čiščenje vseh vogalov in ozkih mest v kaminu.
Sesalna cev 1.7 m iz obložene kovine
- Za varno delo
- Velika gibljivost in fleksibilnost.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
- Enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Praktični ročaji na rezervoarju
- Za udobno praznjenje rezervoarja.
- Ni stika z umazanijo.
Praktično pospravljanje pribora na napravi + parkirni položaj
- Varno pospravljanje izdobavljenega pribora in priključnega kabla na malem prostoru in vedno na dosegu roke.
- Idealno za naslanjanje sesalnih cevi s talno šobo in sesalne cevi pri prekinitvi dela.
Valji
- Prilagodljivo delo.
- Visoka mera svobode gibanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|600
|Sesalna moč (W)
|150
|Vakuum (mbar)
|max. 215
|Zračni tok (l/s)
|max. 42
|Zmogljivost posode (l)
|17
|Material posode
|Kovina
|Priključni kabel (m)
|4
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zvočna moč (dB(A))
|<= 80
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,52
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,926
|Mere (D × Š × V) (mm)
|365 x 330 x 565
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 1.7 m
- Material sesalne cevi: kovina, prevlečena
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Šoba za suho sesanje: negorljivo
- Ploščati filter: 1 Kos(i), poliester, negorljivo
- Filter za izhodni zrak
- Filter grobe umazanije
- Filter za grobe nečistoče, material: Kovina
Oprema
- Funkcija čiščenja filtra
- Udoben ročaj posode
- Položaj naslanjanja
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kavelj za kabel
- Kolesa
- Predal za majhne dele
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.