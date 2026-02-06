Posebej prilagodljiv z izmenljivo baterijo: ročni sesalnik CVH 2-4 je vedno pripravljen za uporabo in hitro pri roki za številna čistilna opravila v kuhinji, dnevni sobi, spalnici ali v notranjosti vozila. Z lahkoto odstrani umazanijo, kot so drobtine, dlake in prah. Nastavek za reže 2 v 1 poskrbi za čistočo na občutljivih površinah in na težko dostopnih mestih. Lahek in kompaktne oblike sesalnik omogoča ergonomsko in higienično delovanje brez stika z umazanijo. 2-stopenjski filtrirni sistem zagotavlja čist izpušni zrak. Zamenljiva baterija 4 V Kärcher Battery Power ni vključena v obseg dobave. Združljiv z vsemi napravami 4 V Kärcher Battery Power.