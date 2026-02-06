CVH 2-4
Naredite konec prahu in drobtinam: kompaktni ročni sesalnik CVH 2-4 s 4 V izmenljivo baterijo je vedno pripravljen za uporabo, mobilen in vsestranski. Baterija in polnilnik nista priložena.
Posebej prilagodljiv z izmenljivo baterijo: ročni sesalnik CVH 2-4 je vedno pripravljen za uporabo in hitro pri roki za številna čistilna opravila v kuhinji, dnevni sobi, spalnici ali v notranjosti vozila. Z lahkoto odstrani umazanijo, kot so drobtine, dlake in prah. Nastavek za reže 2 v 1 poskrbi za čistočo na občutljivih površinah in na težko dostopnih mestih. Lahek in kompaktne oblike sesalnik omogoča ergonomsko in higienično delovanje brez stika z umazanijo. 2-stopenjski filtrirni sistem zagotavlja čist izpušni zrak. Zamenljiva baterija 4 V Kärcher Battery Power ni vključena v obseg dobave. Združljiv z vsemi napravami 4 V Kärcher Battery Power.
Značilnosti in prednosti
4 V baterijsko napajanje Kärcher: zamenljiva baterija je na voljo kot ločena dodatna opremaNajvečja prilagodljivost in podaljšan čas delovanja zahvaljujoč dodatni bateriji. Dolgotrajen, varen in močan zahvaljujoč li-ionskim celicam. Združljiv z vsemi napravami 4 V Kärcher Battery Power.
Kompakten, preprost in pripravljen za takojšnjo uporaboPripravljen za uporabo kadarkoli in vsestransko uporabo zahvaljujoč praktičnim dodatkom.
Dvostopenjski sistem filtrovZelo učinkovito: predfilter iz jeklene mreže za grobo umazanijo, fini filter za čist izpušni zrak.
Visoka zmogljivost čiščenja
- Optimalna sesalna moč za vse vrste manjših čistilnih opravil.
Praktični dodatki
- Primerno za občutljive površine in težko dostopna mesta.
Pralni filter in posoda za prah
- Enostavno čiščenje pod tekočo vodo in možnost ponovne uporabe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|4 V Platforma za baterijo
|Posoda (l)
|0,15
|Zmogljivost sesanja (W)
|54
|Trajanje max. način (min)
|10
|Napetost (V)
|nazivna 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 10 (2,5 Ah)
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,59
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,153
|Mere (D × Š × V) (mm)
|359 x 76 x 77
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- 2-v-1 nastavek za reže
- Vrsta filtra HEPA: HEPA Filter (EN 1822:1998)
Video posnetki
Področja uporabe
- Oblazinjeno pohištvo
- Notranjost avtomobila
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.