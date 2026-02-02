Zmogljiv (vsakdanji) pomočnik: baterijski ročni sesalnik CVH 3 Plus učinkovito odstrani vse vrste umazanije, kot so lasje, drobtine in prah. Pralni dvostopenjski filtrirni sistem, ki ga sestavljajo fino jekleno mrežo za grobo umazanijo in dlake ter spodnji filter HEPA (EN 1822:1998), zagotavlja, da je izpušni zrak še posebej čist. Druge prednosti: visoka sesalna moč in daljša življenjska doba zaradi tihega motorja BLDC, kompaktna in lahka zasnova, dve različni stopnji sesanja s časom delovanja baterije do 20 minut in priročna polnilna postaja, vključno s shranjevanjem dodatne opreme.