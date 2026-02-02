CVH 3 Plus
Zmogljiv in pripravljen za uporabo kjer koli in kadarkoli: s kompaktnim ročnim sesalnikom CVH 3 Plus se lahko poslovite od umazanije v dnevni sobi, spalnici, kuhinji ali avtomobilu.
Zmogljiv (vsakdanji) pomočnik: baterijski ročni sesalnik CVH 3 Plus učinkovito odstrani vse vrste umazanije, kot so lasje, drobtine in prah. Pralni dvostopenjski filtrirni sistem, ki ga sestavljajo fino jekleno mrežo za grobo umazanijo in dlake ter spodnji filter HEPA (EN 1822:1998), zagotavlja, da je izpušni zrak še posebej čist. Druge prednosti: visoka sesalna moč in daljša življenjska doba zaradi tihega motorja BLDC, kompaktna in lahka zasnova, dve različni stopnji sesanja s časom delovanja baterije do 20 minut in priročna polnilna postaja, vključno s shranjevanjem dodatne opreme.
Značilnosti in prednosti
Visoka zmogljivost čiščenja zahvaljujoč motorju BLDCVisoka sesalna moč za vse vrste manjših čistilnih opravil zahvaljujoč motorju BLDC.
Izbira med dvema načinomaNajmanjši način za dolg čas delovanja (največ 20 min), največji način za visoko sesalno moč.
Polnilna postaja s prostorom za shranjevanje dodatkovPriročno polnjenje in enostavno shranjevanje na polnilni postaji.
Lahko in kompaktno
- Brez napora opravite majhna vsakodnevna čistilna opravila.
Pripravljeno za uporabo
- Zahvaljujoč kompaktni zasnovi in enostavni uporabi dodatkov se lahko uporablja kadarkoli in kjerkoli.
Dvostopenjski sistem filtrov
- Idealna kombinacija fine jeklene mreže za grobo umazanijo in lase ter HEPA filtra (EN 1822:1998).
Pralni filter in posoda za prah
- Enostavno čiščenje pod tekočo vodo in možnost ponovne uporabe.
Praktični dodatki
- Primerno za občutljive površine in težko dostopna mesta.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Posoda (l)
|0,15
|Zvočna moč (dB(A))
|< 78
|Zmogljivost sesanja (W)
|70
|Trajanje min. način (min)
|20
|Trajanje max. način (min)
|10
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Napetost baterije (V)
|7,2
|Napetost (V)
|7,2
|Kapaciteta baterije (Ah)
|2
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (h)
|4
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|0,55
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|330 x 76 x 76
Obseg dobave
- Baterijski polnilnik: 5 V / 2 A polnilna postaja + adapter (vsakega po 1)
- 2-v-1 nastavek za reže
- Vrsta filtra HEPA: HEPA Filter (EN 1822:1998)
- Parkirna postaja s polnilno enoto
Oprema
- Power control: z 2 nivojema zmogljivosti
Video posnetki
Področja uporabe
- čiščenje pohištva
- Notranjost avtomobila
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.