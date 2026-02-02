VCH 4 UVClean
Globinsko čiščenje vlaken, tudi za alergike: VCH 4 UVClean z UV-C svetlobo, vibracijami in močno sesalno močjo odstrani 99,9 % vseh pršic in bakterij z vzmetnic in drugih tekstilnih površin.
VCH 4 UVClean za čist in zdrav spanec. Vzmetnice gostijo milijone pršic in bakterij, ki lahko sprožijo alergije in posledično motijo spanec, zato ni dovolj, da je vzmetnica le videti čista. VCH 4 UVClean učinkovito odstrani vidne in nevidne delce, kot so pršice in drugi alergeni, z vaših vzmetnic in tekstilnih površin za temeljito čiščenje vse do vlaken. Čistilnik vzmetnic združuje tri zmogljive tehnologije za odličen učinek. Močne vibracije udarnega valja sprostijo globoko zakoreninjeno umazanijo, odmrle kožne celice in pršice iz vlaken vzmetnice ter jih potegnejo na površino. Zmogljiv motor nato brez kompromisov posesa zrahljane delce in jih varno ujame v posodo za odpadke. Hkrati integrirana UV-C svetloba nevtralizira do 99,9 odstotka vseh bakterij in pršic na površini. Ta kombinacija zagotavlja, da so vse vzmetnice, blazine in druge tekstilne površine temeljito očiščene in tako zaščitene za zdravje uporabnika.
Značilnosti in prednosti
Močna sesalna moč 500 WZmogljiv motor posesa vse zrahljane delce, lase in prah, ne da bi za seboj pustil ničesar.
Zmogljiv valj za sesanjeMočne vibracije valja za sesanje (180 utripov/s) sprostijo celo globoko zakoreninjeno in trdovratno umazanijo, pršice in njihove iztrebke iz notranjosti vzmetnic in drugih tekstilnih površin.
Zanesljiva UV-C lučkaIntegrirana UV-C lučka deluje na površino in zanesljivo nevtralizira 99,9 % vseh bakterij in pršic brez uporabe kemikalij.
Inovativen sistem posode z dvema komorama
- Ko je posesan, se prah s ciklonsko tehnologijo hitro zavrti, zaradi česar grobi delci padejo v prvo komoro posode, fin prah pa v drugo komoro.
- Ločevanje zraka in umazanije zagotavlja dolgotrajno in učinkovito sesalno moč.
Dolg omrežni kabel
- Široka ponudba prihrani čas in doda udobje, saj je mogoče velike površine očistiti naenkrat – brez prekinitve.
Razvlaževanje z vročim zrakom pri 65 °C
- Razvlaževanje z vročim zrakom ustvarja suho, proti pršicam in antibakterijsko mikroklimo v vzmetnici in drugih tekstilnih površinah, kar preprečuje nastanek pršic in plesni.
Kompaktna in lahka zasnova
- Zagotavlja enostavno rokovanje za priročno in vsestransko čiščenje, poleg tega pa lahko napravo po uporabi shranite na polico ali v omaro, da prihranite prostor.
Enostavno končno čiščenje
- Skrbno zasnovana je tako, da je vzdrževanje in čiščenje vseh delov hitro, higiensko in nezahtevno. Praznjenje odpadkov iz naprave je hitro, tako da se lahko takoj vrnete k čiščenju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Prostornina posode za umazanijo (ml)
|400
|Zvočna moč (dB(A))
|80
|Razvlaževanje z vročim zrakom (°C)
|65
|Nazivna poraba moči (W)
|500
|Dolžina kabla (m)
|5
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,11
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,848
|Mere (D × Š × V) (mm)
|309 x 240 x 170
Oprema
- Udarni valj
- Penasti filter: 2 Kos(i)
- Zaščitni filter motorja: 3 Kos(i)
Področja uporabe
- Vzmetnice
- Oblazinjeno pohištvo
- Otroške postelje
Dodatna oprema
