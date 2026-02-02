VCH 4 UVClean za čist in zdrav spanec. Vzmetnice gostijo milijone pršic in bakterij, ki lahko sprožijo alergije in posledično motijo ​​spanec, zato ni dovolj, da je vzmetnica le videti čista. VCH 4 UVClean učinkovito odstrani vidne in nevidne delce, kot so pršice in drugi alergeni, z vaših vzmetnic in tekstilnih površin za temeljito čiščenje vse do vlaken. Čistilnik vzmetnic združuje tri zmogljive tehnologije za odličen učinek. Močne vibracije udarnega valja sprostijo globoko zakoreninjeno umazanijo, odmrle kožne celice in pršice iz vlaken vzmetnice ter jih potegnejo na površino. Zmogljiv motor nato brez kompromisov posesa zrahljane delce in jih varno ujame v posodo za odpadke. Hkrati integrirana UV-C svetloba nevtralizira do 99,9 odstotka vseh bakterij in pršic na površini. Ta kombinacija zagotavlja, da so vse vzmetnice, blazine in druge tekstilne površine temeljito očiščene in tako zaščitene za zdravje uporabnika.