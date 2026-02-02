Baterijski sesalnik VCS 3 Nano Complete
Brezžični sesalnik VCS 3 Nano – kompakten in zmogljiv pomočnik za čist dom z inovativnim zaznavanjem umazanije, inteligentno regulacijo sesalne moči in LED-osvetlitvijo.
Brezžični sesalnik VCS 3 Nano je kompakten in zmogljiv pomočnik za vsakodnevno čiščenje. Zahvaljujoč inteligentnemu zaznavanju umazanije se sesalna moč samodejno prilagodi stopnji umazanije, da se zagotovi učinkovito čiščenje in najboljši možen čas delovanja baterije. Zaslon Clean Control prikazuje informacije o trenutnem načinu čiščenja in stopnji umazanije. Z moderno tehnologijo motorja BLDC in optimiziranim tesnjenjem talne šobe zagotavlja odlično pobiranje prahu na vseh površinah. LED-osvetlitev na talni šobi omogoča, da je vidna tudi najdrobnejša umazanija. 180° vrtljiv zglob ponuja visoko okretnost in gladko drsi okoli pohištva in v kote. Večstopenjski sistem filtrov HEPA, ki zanesljivo ujame 99,9 odstotka (preizkušeno v skladu z EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) posesanih delcev, zagotavlja čist izpušni zrak, zaradi česar je VCS 3 Nano idealna izbira za alergike. Z manj kot 79 dB je sesanje lahko tiho kot šepet, idealno za gospodinjstva z otroki ali hišnimi ljubljenčki. Polnjenje prek USB-C za dodatno udobje in prilagodljivost; Poleg tega je mogoče napravo shraniti v stenski nosilec, da prihranite prostor.
Značilnosti in prednosti
Tehnologija samodejnega zaznavanjaInteligentno zaznavanje umazanije optimizira učinkovitost čiščenja v samodejnem načinu. Ta način samodejno zazna količino umazanije in ustrezno prilagodi sesalno moč v treh stopnjah.
Zaslon za nadzor čiščenjaZaslon zagotavlja stalne posodobitve o postopku čiščenja in stanju naprave – vključno z načinom čiščenja, stopnjo umazanije na tleh (v samodejnem načinu) in stanjem baterije. V samodejnem načinu zaslon uporablja barvno kodo za označevanje stopnje umazanije: turkizna za nič do malo umazanije, modra za srednjo in vijolična za močno umazanijo.
180° vrtljiv zglob in LED osvetlitevVCS 3 Nano se brez napora premika okoli vsake ovire in osvetli tudi najtemnejše kotičke – za temeljito čiščenje brez kompromisov.
Ultra lahek in kompakten
- Teža le približno S skupno težo 2,3 kg olajša čiščenje, še posebej po stopnicah ali nad glavo.
- V načinu ročnega sesalnika je še lažji – tehta le približno 1,4 kg brez dodatkov.
HEPA moč za več kot 99,9 % filtracijo
- Dihajte svobodno: s HEPA filtrom ohranjate čist in zdrav zrak v zaprtih prostorih.
- Ujame 99,9 % delcev (preizkušeno v skladu z EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – idealno za alergike.
- Za higieničen in čist dom – brez prahu in alergenov.
Učinkovita turbo krtača
- Najsodobnejša tehnologija talnih šob z električnim pogonom za temeljito čiščenje vseh vrst tal.
- Popolnoma zasnovano tesnilo zagotavlja maksimalno sesalno moč in učinkovito odstranjevanje umazanije – tudi pri trdovratni umazaniji.
- Z lahkoto pobere hišne dlake, prah in grobo umazanijo s preprog, trdih tal in oblazinjenega pohištva.
Visokohitrostni BLDC motor – zmogljiv in vzdržljiv
- Impresivna čistilna zmogljivost zahvaljujoč visokim hitrostim in optimalni sesalni moči.
- Brezkrtačni pogon za vzdržljivost in zanesljivost – podaljša življenjsko dobo vašega sesalnika.
Relativno tiho delovanje (največ 79 dB)
- Idealno za gospodinjstva z otroki in hišnimi ljubljenčki – brez nepotrebnih motenj zaradi hrupa.
Trije načini čiščenja – prilagodljivi in učinkoviti
- V načinu eco! naprava porabi polovico manj energije kot v samodejnem načinu in zagotavlja do 50 minut delovanja.
- Samodejni način za samodejno prilagajanje sesalne moči.
- Način Boost za maksimalno moč pri trdovratni umazaniji – za bleščeče čiste rezultate.
Povezava USB-C in obsežna oprema
- Zaradi povezave USB-C je združljiv z večino polnilnikov baterij.
- Pravi pripomoček za vsako čistilno opravilo, pa naj bo to šoba za špranje, krtača za mehko pohištvo ali šoba za oblazinjeno pohištvo.
- Stenski nosilec za shranjevanje, ki prihrani prostor – idealen za majhna stanovanja in utesnjene prostore.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zvočna moč (dB(A))
|< 78
|Zmogljivost posode (ml)
|600
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|eco!efficiency način: / pribl. 50 Normalen način: / pribl. 20 Način z povečano močjo: / pribl. 10
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|240
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,47
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1100 x 250 x 224
Obseg dobave
- Vrsta filtra HEPA: Filter HEPA (EN 1822:1998)
- Visoko učinkovit filter: 1 Kos(i)
- Univerzalna talna šoba
- Ozka šoba
- Krtača za pohištvo
- Držalo za dodatke
- Majhen stenski nosilec
Oprema
- Baterijski polnilnik: Polnilni kabel USB-C 5 V - 12 V + adapter (po 1 kos)
- Filtrirni sistem brez vrečke
- Šoba za oblazinjene površine
- Prašni senzor
Področja uporabe
- Lakirana trda tla, npr. parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.
- Preproge
- Tekstilne površine
- Stopnice
