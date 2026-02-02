Brezžični sesalnik VCS 3 Nano je kompakten in zmogljiv pomočnik za vsakodnevno čiščenje. Zahvaljujoč inteligentnemu zaznavanju umazanije se sesalna moč samodejno prilagodi stopnji umazanije, da se zagotovi učinkovito čiščenje in najboljši možen čas delovanja baterije. Zaslon Clean Control prikazuje informacije o trenutnem načinu čiščenja in stopnji umazanije. Z moderno tehnologijo motorja BLDC in optimiziranim tesnjenjem talne šobe zagotavlja odlično pobiranje prahu na vseh površinah. LED-osvetlitev na talni šobi omogoča, da je vidna tudi najdrobnejša umazanija. 180° vrtljiv zglob ponuja visoko okretnost in gladko drsi okoli pohištva in v kote. Večstopenjski sistem filtrov HEPA, ki zanesljivo ujame 99,9 odstotka (preizkušeno v skladu z EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) posesanih delcev, zagotavlja čist izpušni zrak, zaradi česar je VCS 3 Nano idealna izbira za alergike. Z manj kot 79 dB je sesanje lahko tiho kot šepet, idealno za gospodinjstva z otroki ali hišnimi ljubljenčki. Polnjenje prek USB-C za dodatno udobje in prilagodljivost; Poleg tega je mogoče napravo shraniti v stenski nosilec, da prihranite prostor.