Kakovostna vrtna cev Performance Plus s premerom 1/2'' in dolžino 20 metrov je idealna za zalivanje od manjših do srednje velikih površin in vrtov. Kakovostno večslojno pletenje z izboljšanim oprijemom zagotavlja boljši občutek v rokah, zaradi česar je ta novost podjetja Kärcher še posebej trpežna, prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju – s tem pa je absolutno najboljši pripomoček za zalivanje z neprekinjenim pretokom vode. Poleg tega vrtna cev ne vsebuje ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija ali svinca – tako je zdravju povsem neškodljiva in okolju prijazna. Vremensko odporna UV-obstojna zunanja plast varuje material, za svetlobo neprepustna vmesna plast pa preprečuje nastanek alg v cevi. Razpočni tlak znaša 45 barov. Poleg tega cev odlikuje visoka temperaturna odpornost od –20 do +60 °C. Na to gibljivo vrtno cev vam priznamo kar 15-letno jamstvo.