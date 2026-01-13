Cev Performance Plus 1/2" – 20 m

Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.

Kakovostna vrtna cev Performance Plus s premerom 1/2'' in dolžino 20 metrov je idealna za zalivanje od manjših do srednje velikih površin in vrtov. Kakovostno večslojno pletenje z izboljšanim oprijemom zagotavlja boljši občutek v rokah, zaradi česar je ta novost podjetja Kärcher še posebej trpežna, prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju – s tem pa je absolutno najboljši pripomoček za zalivanje z neprekinjenim pretokom vode. Poleg tega vrtna cev ne vsebuje ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija ali svinca – tako je zdravju povsem neškodljiva in okolju prijazna. Vremensko odporna UV-obstojna zunanja plast varuje material, za svetlobo neprepustna vmesna plast pa preprečuje nastanek alg v cevi. Razpočni tlak znaša 45 barov. Poleg tega cev odlikuje visoka temperaturna odpornost od –20 do +60 °C. Na to gibljivo vrtno cev vam priznamo kar 15-letno jamstvo.

Značilnosti in prednosti
Kakovostna večslojna tkanina
  • Prožnost in odpornost na prepogib zagotavljata optimalen pretok vode.
20 metrov
  • Za zalivanje majhnih do srednje velikih površin in vrtov.
Kakovostna, debela tkanina cevi omogoča uporabo s tlakom do 45 barov
  • Trpežnost zagotovljena.
Priročna vrtna cev s tkano ojačitvijo, ki je odporna proti tlaku
  • Za lahko rokovanje.
Visoka temperaturna odpornost od -20 do +60 °C
  • Kakovostna cev.
Neprepustna vmesna plast preprečuje tvorjenje alg v cevi
  • Omogoča zelo dolgo življenjsko dobo.
Kakovostna vrtna cev brez vsebnosti ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija in svinca
  • Zdravju neoporečno in okolju prijazno.
Zunanji sloj z UV-zaščito
  • Izredna odpornost na vremenske vplive.
15 let garancije
  • Dolga življenjska doba in visoka kakovost.
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer 1/2″
Dolžina cevi (m) 20
Barva Črna
Teža (Kg) 2,65
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,676
Mere (D × Š × V) (mm) 280 x 280 x 130
Cev Performance Plus 1/2" – 20 m
