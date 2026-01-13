Cev Performance Plus 1/2" – 50 m
Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 1/2", ki je izjemno odporna proti pregibanju, zelo trpežna in prilagodljiva zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.
Največja prednost 50 metrov dolge kakovostne vrtne cevi Performance Plus 1/2" je njeno visokokakovostno večslojno pletenje z izboljšanim oprijemom. Po eni strani je cev izjemno odporna proti pregibanju in prilagodljiva, zaradi česar je še posebej trpežna in zagotavlja neprekinjen pretok vode. Po drugi strani pa je občutek med držanjem cevi boljši. UV-odporna zunanja plast varuje material ob vsakem vremenu. Da v cevi ne bi nastajale alge, vmesna plast ne prepušča svetlobe. Poleg tega okolju prijazna cev ne vsebuje ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija in svinca – torej je zdravju povsem neškodljiva. Seveda prenese tlak do 45 barov in temperature od –20 do +60 °C. Kdor želi zalivati srednje velike do velike površine in vrtove, je z vrtno cevjo Performance Plus našel pravi izdelek. Na ta model priznavamo 15-letno jamstvo.
Značilnosti in prednosti
Kakovostna večslojna tkanina
- Prožnost in odpornost na prepogib zagotavljata optimalen pretok vode.
50 metrov
- Za zalivanje srednje velikih do velikih površin in vrtov.
Kakovostna, debela tkanina cevi omogoča uporabo s tlakom do 45 barov
- Trpežnost zagotovljena.
Priročna vrtna cev s tkano ojačitvijo, ki je odporna proti tlaku
- Za lahko rokovanje.
Visoka temperaturna odpornost od -20 do +60 °C
- Kakovostna cev.
Neprepustna vmesna plast preprečuje tvorjenje alg v cevi
- Omogoča zelo dolgo življenjsko dobo.
Kakovostna vrtna cev brez vsebnosti ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija in svinca
- Zdravju neoporečno in okolju prijazno.
Zunanji sloj z UV-zaščito
- Izredna odpornost na vremenske vplive.
15 let garancije
- Dolga življenjska doba in visoka kakovost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|1/2″
|Dolžina cevi (m)
|50
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|6,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,54
|Mere (D × Š × V) (mm)
|390 x 390 x 170
Kompatibilne naprave
