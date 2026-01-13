Novost med cevmi podjetja Kärcher obsega kakovostno večslojno pletenje z izboljšanim oprijemom ter vas bo prepričala s trpežnostjo, prilagodljivostjo in odpornostjo proti pregibanju, zagotavlja neprekinjen pretok vode in se občutno bolje prilega rokam. Zaradi vremensko odpornega zunanjega UV-obstojnega sloja je material 25 metrov dolge kakovostne vrtne cevi zaščiten. Za svetlobo neprepusten vmesni sloj pa preprečuje nastajanje alg v cevi. Tudi s temperaturno odpornostjo vas bo cev s premerom 3/4" zlahka prepričala: tudi temperature od –20 do +60 °C ji ne morejo do živega. Poleg tega je ta okolju prijazna vrtna cev brez ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija in svinca – s tem pa zdravju povsem neškodljiva. Cev Performance Plus z razpočnim tlakom 30 barov je popolna za zalivanje majhnih do srednje velikih površin in vrtov. Vključno s 15-letnim jamstvom.