Cev Performance Plus 3/4" – 25 m

Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna – za neprekinjen pretok vode.

Novost med cevmi podjetja Kärcher obsega kakovostno večslojno pletenje z izboljšanim oprijemom ter vas bo prepričala s trpežnostjo, prilagodljivostjo in odpornostjo proti pregibanju, zagotavlja neprekinjen pretok vode in se občutno bolje prilega rokam. Zaradi vremensko odpornega zunanjega UV-obstojnega sloja je material 25 metrov dolge kakovostne vrtne cevi zaščiten. Za svetlobo neprepusten vmesni sloj pa preprečuje nastajanje alg v cevi. Tudi s temperaturno odpornostjo vas bo cev s premerom 3/4" zlahka prepričala: tudi temperature od –20 do +60 °C ji ne morejo do živega. Poleg tega je ta okolju prijazna vrtna cev brez ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija in svinca – s tem pa zdravju povsem neškodljiva. Cev Performance Plus z razpočnim tlakom 30 barov je popolna za zalivanje majhnih do srednje velikih površin in vrtov. Vključno s 15-letnim jamstvom.

Značilnosti in prednosti
Kakovostna večslojna tkanina
  • Prožnost in odpornost na prepogib zagotavljata optimalen pretok vode.
25 metrov
  • Za zalivanje majhnih do srednje velikih površin in vrtov.
Kakovostna, debela tkanina cevi omogoča uporabo s tlakom do 30 barov
  • Trpežnost zagotovljena.
Priročna vrtna cev s tkano ojačitvijo, ki je odporna proti tlaku
  • Za lahko rokovanje.
Visoka temperaturna odpornost od -20 do +60 °C
  • Kakovostna cev.
Neprepustna vmesna plast preprečuje tvorjenje alg v cevi
  • Omogoča zelo dolgo življenjsko dobo.
Kakovostna vrtna cev brez vsebnosti ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija in svinca
  • Zdravju neoporečno in okolju prijazno.
Zunanji sloj z UV-zaščito
  • Izredna odpornost na vremenske vplive.
15 let garancije
  • Dolga življenjska doba in visoka kakovost.
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer 3/4″
Dolžina cevi (m) 25
Barva Črna
Teža (Kg) 5,75
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,79
Mere (D × Š × V) (mm) 390 x 390 x 180
