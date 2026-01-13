Cev Performance Plus 3/4" – 50 m
Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 3/4", ki je zelo trpežna, odportna proti pregibanju in zdravju neškodljiva, je izdelana iz kakovostnega večslojnega pletenja in omogoča neprekinjen pretok vode.
Nova vrtna cev Kärcher Performance Plus s premererom 3/4", dolžino 50 metrov in izjemno trpežnostjo, prilagodljivostjo ter odpornostjo proti pregibanju omogočo učinkovito zalivanje srednje velikih do velikih površin in vrtov. Popoln pomočnik pri zalivanju podjetja Kärcher je izdelan iz kakovostnega večslojnega pletenja z izboljšanim oprijemom, zagotavlja neprekinjen pretok vode in se občutno bolje prilega rokam. Vremensko odporen zunanji UV-obstojen sloj pripomore k zaščiti materiala, za svetlobo neprepusten vmesni sloj pa preprečuje nastajanje alg v cevi. Poleg tega je ta okolju prijazna vrtna cev brez ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija in svinca – s tem pa torej zdravju povsem neškodljiva. Njeno kakovost dokazujejo še temperaturna odpornost od –20 do +60 °C, razpočni tlak 30 barov in 15-letno jamstvo.
Značilnosti in prednosti
Kakovostna večslojna tkanina
- Prožnost in odpornost na prepogib zagotavljata optimalen pretok vode.
50 metrov
- Za zalivanje srednje velikih do velikih površin in vrtov.
Kakovostna, debela tkanina cevi omogoča uporabo s tlakom do 30 barov
- Trpežnost zagotovljena.
Priročna vrtna cev s tkano ojačitvijo, ki je odporna proti tlaku
- Za lahko rokovanje.
Visoka temperaturna odpornost od -20 do +60 °C
- Kakovostna cev.
Neprepustna vmesna plast preprečuje tvorjenje alg v cevi
- Omogoča zelo dolgo življenjsko dobo.
Kakovostna vrtna cev brez vsebnosti ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija in svinca
- Zdravju neoporečno in okolju prijazno.
Zunanji sloj z UV-zaščito
- Izredna odpornost na vremenske vplive.
15 let garancije
- Dolga življenjska doba in visoka kakovost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|3/4″
|Dolžina cevi (m)
|50
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|11,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,54
|Mere (D × Š × V) (mm)
|390 x 390 x 250
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
