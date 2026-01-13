Cev Kärcher Performance Premium 1/2" ni navadna vrtna cev. Izdelana je iz inovativnega pletenja s tehnologijo preprečevanja zvijanja Kärcher Premium Anti-Torsion Technology ter zagotavlja vrhunsko trpežnost, prilagodljivost in odpornost proti pregibanju. Poleg tega cev zagotavlja tudi neprekinjen pretok vode med zalivanjem manjših do srednje velikih površin in vrtov. Poleg tega vremensko odporna in UV-obstojna zunanja plast varuje material cevi, za svetlobo neprepustna vmesna plast pa preprečuje nastanek alg v cevi. Zato Kärcher ponuja kar 18-letno jamstvo. Tudi na področju zdravja in prijaznosti do okolja 20 metrov dolga cev Performance Premium prepričuje, saj ne vsebuje ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija in svinca. Njene zmogljivosti pa dodatno dokazujeta razpočni tlak 45 barov in visoka temperaturna odpornost od –20 do +60 °C.