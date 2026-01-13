Cev Performance Premium 1/2" – 50 m
Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 50 m.Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.
Cev Kärcher Performance Premium 1/2" ni navadna vrtna cev. Izdelana je iz inovativnega pletenja s tehnologijo preprečevanja zvijanja Kärcher Premium Anti-Torsion Technology ter zagotavlja vrhunsko trpežnost, prilagodljivost in odpornost proti pregibanju. Poleg tega cev zagotavlja tudi neprekinjen pretok vode med zalivanjem srednje velikih do velikih površin in vrtov. Poleg tega vremensko odporna in UV-obstojna zunanja plast varuje material cevi, za svetlobo neprepustna vmesna plast pa preprečuje nastanek alg v cevi. Zato Kärcher ponuja kar 18-letno jamstvo. Tudi na področju zdravja in prijaznosti do okolja 50 metrov dolga cev Performance Premium prepričuje, saj ne vsebuje ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija in svinca. Njene zmogljivosti pa dodatno dokazujeta razpočni tlak 45 barov in visoka temperaturna odpornost od –20 do +60 °C.
Značilnosti in prednosti
Kärcherjeva tehnologija Premium Anti-Torsion Technology
- Prožna in odporna na prepogib – za optimalen pretok vode brez nastajanja zank.
50 metrov
- Za zalivanje srednje velikih do velikih površin in vrtov.
Kakovostna, debela tkanina cevi omogoča uporabo s tlakom do 45 barov
- Trpežnost zagotovljena
Priročna vrtna cev s tkano ojačitvijo, ki je odporna proti tlaku
- Za lahko rokovanje.
Visoka temperaturna odpornost od -20 do +60 °C
- Kakovostna cev.
Neprepustna vmesna plast preprečuje tvorjenje alg v cevi
- Omogoča zelo dolgo življenjsko dobo.
Kakovostna vrtna cev brez vsebnosti ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija in svinca
- Zdravju neoporečno in okolju prijazno.
Zunanji sloj z UV-zaščito
- Izredna odpornost na vremenske vplive.
18 let garancije
- Dolga življenjska doba in visoka kakovost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|1/2″
|Dolžina cevi (m)
|50
|Barva
|siva
|Teža (Kg)
|7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,04
|Mere (D × Š × V) (mm)
|390 x 390 x 170
Kompatibilne naprave
