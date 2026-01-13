Cev PrimoFlex® 1/2" – 20 m

Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.

Kakovostna cev PrimoFlex® s premerom 1/2'' in dolžino 20 m je idealna za zalivanje od manjših do večjih površin in vrtov. 3-slojna vrtna cev s tkano ojačitvijo je odporna proti visokem tlaku in ne vsebuje ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija ali svinca – tako je zdravju povsem neškodljiva. Vremensko odporna UV-obstojna zunanja plast varuje material, za svetlobo neprepustna vmesna plast pa preprečuje nastanek alg v cevi. Razpočni tlak znaša 24 barov. Poleg tega cev odlikuje visoka temperaturna odpornost od –20 do +65 °C. Na to gibljivo vrtno cev vam priznamo kar 12-letno jamstvo. Vrtne cevi Kärcher iz linije izdelkov za zalivanje so izjemno prilagodljive, trpežne in odporne proti pregibanju. Prednosti so kot na dlani: dolga življenjska doba in preprosta uporaba. Kärcher s svojimi izdelki omogoča tudi pametno zalivanje.

Značilnosti in prednosti
12 let garancije
  • Dolga življenjska doba
3 sloji
  • Odporno na zvijanje in lomljenje
Prenese tlak do 24 barov
  • Zagotavlja robustnost
Priročna vrtna cev s tkano ojačitvijo, ki je odporna proti tlaku
  • Za lahko rokovanje.
Visoka temperaturna obstojnost od 0 do +40 °C
  • Zagotavlja robustnost
Brez kadmija, barija in svinca
  • Zdravju in okolju prijazno
Neprepustna vmesna plast preprečuje tvorjenje alg v cevi
  • Zagotavlja robustnost in dolgovečnost
Kakovostna vrtna cev brez ftalatov
  • Zdravju in okolju prijazno
Vremensko obstojna zunanja plast z UV zaščito
  • Zagotavlja robustnost
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer 1/2″
Dolžina cevi (m) 20
Barva Rumena
Teža (Kg) 2,25
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,329
Mere (D × Š × V) (mm) 285 x 285 x 115
Cev PrimoFlex® 1/2" – 20 m
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI