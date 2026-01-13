Kakovostna cev PrimoFlex® s premerom 3/4'' in dolžino 25 m je idealna za zalivanje od manjših do večjih površin in vrtov. 3-slojna kakovostna vrtna cev s tkano ojačitvijo je odporna proti visokemu tlaku in ne vsebuje ftalatov (< 0,1 %), kadmija, barija ali svinca – tako je zdravju povsem neškodljiva. Vremensko odporna UV-obstojna zunanja plast varuje material, za svetlobo neprepustna vmesna plast pa preprečuje nastanek alg v cevi. Razpočni tlak znaša 24 barov. Poleg tega cev odlikuje visoka temperaturna odpornost od –20 do +65 °C. Na to vrtno cev vam priznamo kar 12-letno jamstvo. Vrtne cevi Kärcher iz linije izdelkov za zalivanje so izjemno prilagodljive, trpežne in odporne proti pregibanju. Prednosti so kot na dlani: dolga življenjska doba in preprosta uporaba. Kärcher s svojimi izdelki omogoča tudi pametno zalivanje.