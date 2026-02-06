Komplet cevi 1/2" 10m *INT

Komplet cevi za visokotlačne čistilnike z 10 m PrimoFlex® cevjo (1/2"), adapterjem G3/4, 1 × priključkom za cev in 1 × priključkom za cev z Aqua Stop.

Komplet cevi se lahko uporablja ne samo kot dovodna cev za visokotlačne čistilnike, ampak tudi za zalivanje vrta. Komplet vsebuje 10 m cevi PrimoFlex® (1/2"), adapter za pipo G3/4, priključek za cev in priključek za cev z Aqua Stop. Troslojna vrtna cev s tkano ojačitvijo, odporno na pritisk, ne vsebuje ftalatov (< 0,1%), kadmija, barija in svinca – kar pomeni, da ne vsebuje popolnoma nobenih snovi, ki so škodljive za zdravje ljudi. Zunanji sloj, odporen na vremenske vplive, ščiti material, neprozorna srednja plast pa preprečuje nabiranje alg v notranjosti cevi. Vodna cev se ponaša tudi z impresivno temperaturno odpornostjo med 0 in +40 °C. Kärcher nudi 12-letno garancijo na cev PrimoFlex®.

Značilnosti in prednosti
Set vrtnih cevi za dovod vode
  • Priloženi vsi dodatki za priključitev visokotlačnega čistilnika.
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer 1/2″
Dolžina cevi (m) 10
Barva Rumena
Teža (Kg) 1,216
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,258
Mere (D × Š × V) (mm) 280 x 280 x 65

Obseg dobave

  • Spojka za cev: 1 Kos(i)
  • Spojka za cev s funkcijo Aqua Stop: 1 Kos(i)
  • Priključek za pipo G3/4
Komplet cevi 1/2" 10m *INT
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Oskrba z vodo za naprave
  • Zalivanje vrta
  • Zalivanje rastlin