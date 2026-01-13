Komplet za priklop vozička in nosilca za cev na pipo za vodo. Komplet je sestavljen iz priključka za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2, dveh univerzalnih cevnih spojk in 1,5 m PrimoFlex® cevi (5/8''). Kärcherjeve vrtne cevi iz linije izdelkov za zalivanje so izjemno prilagodljive, trpežne in odporne na prelome. Prednosti so kot na dlani: dolga življenjska doba in enostavno rokovanje. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.