Komplet za priklop
Komplet za priklop: priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2, 2x univerzalna cevna spojka in 1,5 m PrimoFlex® cevi (5/8''). Za priklop vozička in nosilca za cev na pipo za vodo.
Komplet za priklop vozička in nosilca za cev na pipo za vodo. Komplet je sestavljen iz priključka za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2, dveh univerzalnih cevnih spojk in 1,5 m PrimoFlex® cevi (5/8''). Kärcherjeve vrtne cevi iz linije izdelkov za zalivanje so izjemno prilagodljive, trpežne in odporne na prelome. Prednosti so kot na dlani: dolga življenjska doba in enostavno rokovanje. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.
Značilnosti in prednosti
1,5 m 5/8" PrimoFlex® cevi
2 x univerzalna cevna spojka 2.645-191.0
- Primerno za vse vrtne cevi
Za povezovanje vozička za cev in nosilca za cev s pipo za vodo
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|5/8″
|Dolžina cevi (m)
|1,5
|Velikost navoja
|G3/4
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|0,238
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,343
|Mere (D × Š × V) (mm)
|210 x 210 x 58
Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje vrtov večjih velikosti
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
- Vrtno orodje in oprema