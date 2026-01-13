Komplet za priklop

Komplet za priklop: priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2, 2x univerzalna cevna spojka in 1,5 m PrimoFlex® cevi (5/8''). Za priklop vozička in nosilca za cev na pipo za vodo.

Komplet za priklop vozička in nosilca za cev na pipo za vodo. Komplet je sestavljen iz priključka za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2, dveh univerzalnih cevnih spojk in 1,5 m PrimoFlex® cevi (5/8''). Kärcherjeve vrtne cevi iz linije izdelkov za zalivanje so izjemno prilagodljive, trpežne in odporne na prelome. Prednosti so kot na dlani: dolga življenjska doba in enostavno rokovanje. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.

Značilnosti in prednosti
1,5 m 5/8" PrimoFlex® cevi
2 x univerzalna cevna spojka 2.645-191.0
  • Primerno za vse vrtne cevi
Za povezovanje vozička za cev in nosilca za cev s pipo za vodo
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer 5/8″
Dolžina cevi (m) 1,5
Velikost navoja G3/4
Barva Rumena
Teža (Kg) 0,238
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,343
Mere (D × Š × V) (mm) 210 x 210 x 58

Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.

Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Za zalivanje vrtov večjih velikosti
  • Za zalivanje lončnic
  • Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
  • Vrtno orodje in oprema