Komplet cevi, 20 m
Komplet cevi z 20 m standardne cevi (1/2"), razpršilno pištolo, priključkom za pipo G3/4 z redukcijskim kosom G1/2, univerzalno cevno spojko ter univerzalno cevno spojko s sistemom Aqua Stop.
Idealen komplet cevi za začetnike. Komplet cevi je sestavljen iz 20 m standardne cevi (1/2''), razpršilne pištole, priključka za pipo G3/4 z redukcijskim nastavkom G1/2, univerzalne cevne spojke in univerzalne cevne spojke s sistemom Aqua Stop. Vrtne cevi Kärcher iz linije izdelkov za zalivanje so izjemno prilagodljive, trpežne in odporne proti pregibanju. Prednosti so kot na dlani: dolga življenjska doba in preprosta uporaba za prvovrstno nego vašega vrta. Kärcher s svojimi izdelki omogoča tudi pametno zalivanje.
Značilnosti in prednosti
20 m 1/2" standardne cevi
- Idealen komplet za začetnike
Sistem na klik
- Primern za vse znane blagovne znamke
Razpršilna pištola z nastavljivim curkom
- Curek lahko spreminjate od močnega do šibkega
Univerzalna cevna spojka 2.645-191.0
- Primern za vse znane blagovne znamke
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|1/2″
|Dolžina cevi (m)
|20
|Velikost navoja
|G3/4
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|2,22
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,284
|Mere (D × Š × V) (mm)
|360 x 360 x 100
Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.
Oprema
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek