Idealen komplet cevi za začetnike. Komplet cevi je sestavljen iz 20 m standardne cevi (1/2''), razpršilne pištole, priključka za pipo G3/4 z redukcijskim nastavkom G1/2, univerzalne cevne spojke in univerzalne cevne spojke s sistemom Aqua Stop. Vrtne cevi Kärcher iz linije izdelkov za zalivanje so izjemno prilagodljive, trpežne in odporne proti pregibanju. Prednosti so kot na dlani: dolga življenjska doba in preprosta uporaba za prvovrstno nego vašega vrta. Kärcher s svojimi izdelki omogoča tudi pametno zalivanje.