Komplet cevi, 20 m

Komplet cevi z 20 m standardne cevi (1/2"), razpršilno pištolo, priključkom za pipo G3/4 z redukcijskim kosom G1/2, univerzalno cevno spojko ter univerzalno cevno spojko s sistemom Aqua Stop.

Idealen komplet cevi za začetnike. Komplet cevi je sestavljen iz 20 m standardne cevi (1/2''), razpršilne pištole, priključka za pipo G3/4 z redukcijskim nastavkom G1/2, univerzalne cevne spojke in univerzalne cevne spojke s sistemom Aqua Stop. Vrtne cevi Kärcher iz linije izdelkov za zalivanje so izjemno prilagodljive, trpežne in odporne proti pregibanju. Prednosti so kot na dlani: dolga življenjska doba in preprosta uporaba za prvovrstno nego vašega vrta. Kärcher s svojimi izdelki omogoča tudi pametno zalivanje.

Značilnosti in prednosti
20 m 1/2" standardne cevi
  • Idealen komplet za začetnike
Sistem na klik
  • Primern za vse znane blagovne znamke
Razpršilna pištola z nastavljivim curkom
  • Curek lahko spreminjate od močnega do šibkega
Univerzalna cevna spojka 2.645-191.0
  • Primern za vse znane blagovne znamke
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer 1/2″
Dolžina cevi (m) 20
Velikost navoja G3/4
Barva Rumena
Teža (Kg) 2,22
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,284
Mere (D × Š × V) (mm) 360 x 360 x 100

Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.

Oprema

  • Vzorec škropljenja: stožčasti curek
  • Vzorec škropljenja: točkovni curek
Komplet cevi, 20 m
Komplet cevi, 20 m
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI