Komplet cevi z držalom za cev – popolna rešitev kot cev za dovajanje vode v visokotlačni čistilnik. Komplet cevi je sestavljen iz držala za cev, 15 m cevi PrimoFlex® (1/2"), pršilke, priključka za pipo G1 z redukcijskim kosom G3/4, univerzalne cevne spojke in univerzalne cevne spojke s sistemom Aqua Stop. Vrtne cevi Kärcher iz linije izdelkov za zalivanje so izjemno prilagodljive, trpežne in odporne proti pregibanju. Prednosti so kot na dlani: dolga življenjska doba in preprosta uporaba za prvovrstno nego vašega vrta. Kärcher s svojimi izdelki omogoča tudi pametno zalivanje.