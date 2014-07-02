Komplet cevi z držalom, 15 m

Komplet cevi z držalom, 15 m cevi PrimoFlex® (1/2") z razpršilnim nastavkom, priključkom za pipo G1 z redukcijskim kosom G3/4, univerzalno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop.

Komplet cevi z držalom za cev – popolna rešitev kot cev za dovajanje vode v visokotlačni čistilnik. Komplet cevi je sestavljen iz držala za cev, 15 m cevi PrimoFlex® (1/2"), pršilke, priključka za pipo G1 z redukcijskim kosom G3/4, univerzalne cevne spojke in univerzalne cevne spojke s sistemom Aqua Stop. Vrtne cevi Kärcher iz linije izdelkov za zalivanje so izjemno prilagodljive, trpežne in odporne proti pregibanju. Prednosti so kot na dlani: dolga življenjska doba in preprosta uporaba za prvovrstno nego vašega vrta. Kärcher s svojimi izdelki omogoča tudi pametno zalivanje.

Značilnosti in prednosti
15 m 1/2" PrimoFlex® cevi
Idealen komplet za uporabo kot dovodna cev za visokotlačni čistilnik
Sistem na klik
  • Primern za vse znane blagovne znamke
Držalo cevi
  • Za praktično shranjevanje
Razpršilnik z nastavljivim curkom
  • Curek lahko spreminjate od močnega do šibkega
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer 1/2″
Dolžina cevi (m) 15
Velikost navoja G1
Barva Rumena
Teža (Kg) 2,02
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,059
Mere (D × Š × V) (mm) 260 x 260 x 110

Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.

Oprema

  • Vzorec škropljenja: stožčasti curek
  • Vzorec škropljenja: točkovni curek
