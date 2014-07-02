Komplet cevi z držalom, 15 m
Komplet cevi z držalom, 15 m cevi PrimoFlex® (1/2") z razpršilnim nastavkom, priključkom za pipo G1 z redukcijskim kosom G3/4, univerzalno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop.
Komplet cevi z držalom za cev – popolna rešitev kot cev za dovajanje vode v visokotlačni čistilnik. Komplet cevi je sestavljen iz držala za cev, 15 m cevi PrimoFlex® (1/2"), pršilke, priključka za pipo G1 z redukcijskim kosom G3/4, univerzalne cevne spojke in univerzalne cevne spojke s sistemom Aqua Stop. Vrtne cevi Kärcher iz linije izdelkov za zalivanje so izjemno prilagodljive, trpežne in odporne proti pregibanju. Prednosti so kot na dlani: dolga življenjska doba in preprosta uporaba za prvovrstno nego vašega vrta. Kärcher s svojimi izdelki omogoča tudi pametno zalivanje.
Značilnosti in prednosti
15 m 1/2" PrimoFlex® cevi
Idealen komplet za uporabo kot dovodna cev za visokotlačni čistilnik
Sistem na klik
- Primern za vse znane blagovne znamke
Držalo cevi
- Za praktično shranjevanje
Razpršilnik z nastavljivim curkom
- Curek lahko spreminjate od močnega do šibkega
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|1/2″
|Dolžina cevi (m)
|15
|Velikost navoja
|G1
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|2,02
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,059
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 260 x 110
Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.
Oprema
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek