Gre za komplet, ki vsebuje vse, kar potrebujete za udobno zalivanje vrta. Razpršilna pištola (št. 2.645-265.0) bo poenostavila delo zahvaljujoč ročaju s funkcijo blokade/deblokade, s čimer je zagotovljen konstanten pretok vode. Poleg tega lahko na njej brezstopenjsko nastavljate med dvema različnima curkoma: točkovni in stožčast curek. Po eni strani boste lahko zalivali cvetlične gredice in druge rastlinske gredice, po drugi strani pa boste lahko s teras ali vrtnega pohištva odstranili grobo umazanijo. Komplet poleg razpršilne pištole vsebuje tudi priključek za vodo G3/4" z reducirnim nastavkom G1/2" ter dve univerzalni spojki (ena z Aqua Stop). Spojka z Aqua Stop preprečuje pretok vode na koncu vrtne cevi, tudi ko je na primer pipa za vodo odprta in ste razpršilnik sneli s cevi. Poleg tega so univerzalne spojke primerne za vse dobavljive premere vrtnih cevi. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki in spojke so združljive z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.