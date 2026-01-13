Komplet razpršilne pištole

Že na startu pripravljeni na zalivanje vrta: Komplet razpršilne pištole poleg razpršilne pištole vsebuje tudi priključek za vodo ter dve univerzalni spojki - ena od obeh z Aqua Stop.

Gre za komplet, ki vsebuje vse, kar potrebujete za udobno zalivanje vrta. Razpršilna pištola (št. 2.645-265.0) bo poenostavila delo zahvaljujoč ročaju s funkcijo blokade/deblokade, s čimer je zagotovljen konstanten pretok vode. Poleg tega lahko na njej brezstopenjsko nastavljate med dvema različnima curkoma: točkovni in stožčast curek. Po eni strani boste lahko zalivali cvetlične gredice in druge rastlinske gredice, po drugi strani pa boste lahko s teras ali vrtnega pohištva odstranili grobo umazanijo. Komplet poleg razpršilne pištole vsebuje tudi priključek za vodo G3/4" z reducirnim nastavkom G1/2" ter dve univerzalni spojki (ena z Aqua Stop). Spojka z Aqua Stop preprečuje pretok vode na koncu vrtne cevi, tudi ko je na primer pipa za vodo odprta in ste razpršilnik sneli s cevi. Poleg tega so univerzalne spojke primerne za vse dobavljive premere vrtnih cevi. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki in spojke so združljive z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.

Značilnosti in prednosti
Ergonomični regulirni ventil
  • Nastavitev količine pretoka vode z eno roko.
Enostavna blokada sprožilca na ročaju
  • Za udobno zalivanje brez prekinitev.
Brezstopenjska nastavitev od točkovnega do stožčastega curka
  • Idealno za zalivanje (stožčast curek) in čiščenje (točkovni curek).
Aqua Stop
  • Za zanesljiv odklop pribora s cevi, brez škropljenja
Samodejno praznjenje
  • Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.
Priključki za cev (1/2", 5/8")
  • Primerno za vse običajne vrtne cevi
Sistem na klik
  • Primern za vse znane blagovne znamke
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Rumena
Teža (Kg) 0,112
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,198
Mere (D × Š × V) (mm) 167 x 42 x 142

Oprema

  • Število curkov: 2
  • Zapiranje na ročaju
  • Nastavljiva količina vode
  • Funkcija samopraznjenja
  • Vzorec škropljenja: stožčasti curek
  • Vzorec škropljenja: točkovni curek
Komplet razpršilne pištole

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.