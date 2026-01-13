Odlično usklajen komplet razpršilnikov za vaš vrt. Razpršilnik (št. 2.645-264.0) je kot nalašč primeren za enostavne naloge zalivanja. Zahvaljujoč brezstopenjskim nastavitvam curkov lahko prilagodljivo in glede na potrebe nastavite od stožčastega do točkovnega curka. S tem boste zalivali rože in druge rastline, z njim pa boste lahko odstranili tudi grobo umazanijo na vrtu. Ko razpršilnika ne potrebujete več, enostavno zaprete pretok vode na razpršilni šobi. Komplet med drugim vsebuje tudi priključek za pipo G3/4" z reducirnim nastavkom G1/2" ter 2 trpežni univerzalni spojki - ena od obeh z Aqua Stop. Ta preprečuje pretok vode na koncu vrtne cevi, ko je pipa za vodo zaprta, na primer ko razpršilnik snamete s cevi. Spojke so poleg tega univerzalno uporabe tudi za vse dobavljive premere vrtnih cevi. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki in spojke so združljive z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.