Komplet spiralne cevi
Komplet vsebuje 10 m spiralno cev, večnamensko pištolo, priključek za cev z zaščito pred pregibom, priključek za cev z zaščito pred pregibom in Aqua Stop, priključek G3/4, priključek za notranje armature, stensko držalo.
Komplet spiralne cevi zagotavlja idealne pogoje za redno zalivanje na manjših vrtovih, terasah, balkonih ali za uporabo pri kampiranju. Brez dolgotrajnega in napornega nošenja zalivalk ali vleke cevi naokrog. Komplet spiralne cevi Kärcher je pravi pomočnik in je vedno pripravljen na vse dejavnosti pri zalivanju. Podrobnosti o opremi: 10 m spiralne cevi, ki ne vsebuje ftalatov in je odporna proti UV-žarkom, večnamenska razpršilna pištola, priključek za cev z zaščito pred pregibom, priključek za cev z zaščito pred pregibom in Aqua Stop, priključek za pipo G3/4, priključek za notranje armature ter stensko držalo. Z večnamensko razpršilno pištolo lahko brez težav odstranjujete tudi grobo umazanijo z vrtnega orodja. Spiralna cev se po vsaki uporabi povrne v svojo kompaktno obliko. Shranite jo lahko na stensko držalo, kjer bo zavzela malo prostora. S priključkom za notranje armature lahko spiralno cev namestite celo na pipo za vodo v svoji kuhinji.
Značilnosti in prednosti
1 x cevna spojka z zaščito pred prelomom
1 x cevna spojka z zaščito pred prelomom in Aqua Stop
Priključek za cev G3/4
Brez napornega odvijanja in navijanja težke cevi, brez nošenja težkih zalivalk.
Medeninast navojni priključek za notranje pipe
- Za priklop spiralne cevi na pipe za vodo v hiši
Večnamenska razpršilna pištola s 4 oblikami curka
Po uporabi se cev vedno vrne nazaj v svojo prvotno obliko
- Urejeno shranjevanje za pospravljen vrt
Spiralna cev odporna na zvijanje in UV žarke (10 m)
- Zdravju neoporečno
Stensko držalo
- Enostavna namestitev na (zunanje) stene
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|0,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,99
|Mere (D × Š × V) (mm)
|570 x 100 x 100
Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.
Oprema
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
- Vzorec škropljenja: škropilnica
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
- Vrtno orodje in oprema