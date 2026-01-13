Komplet spiralne cevi zagotavlja idealne pogoje za redno zalivanje na manjših vrtovih, terasah, balkonih ali za uporabo pri kampiranju. Brez dolgotrajnega in napornega nošenja zalivalk ali vleke cevi naokrog. Komplet spiralne cevi Kärcher je pravi pomočnik in je vedno pripravljen na vse dejavnosti pri zalivanju. Podrobnosti o opremi: 10 m spiralne cevi, ki ne vsebuje ftalatov in je odporna proti UV-žarkom, večnamenska razpršilna pištola, priključek za cev z zaščito pred pregibom, priključek za cev z zaščito pred pregibom in Aqua Stop, priključek za pipo G3/4, priključek za notranje armature ter stensko držalo. Z večnamensko razpršilno pištolo lahko brez težav odstranjujete tudi grobo umazanijo z vrtnega orodja. Spiralna cev se po vsaki uporabi povrne v svojo kompaktno obliko. Shranite jo lahko na stensko držalo, kjer bo zavzela malo prostora. S priključkom za notranje armature lahko spiralno cev namestite celo na pipo za vodo v svoji kuhinji.