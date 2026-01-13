Komplet večnamenske razpršilne pištole Plus
Narejen je za različne načine zalivanja na vrtu: komplet večnamenske razpršilne pištole Plus vključno s priključkom za pipo ter dvema spojkama z elementom za lažji oprijem (ena od obeh z Aqua Stop).
Komplet za najrazličnejše naloge zalivanja. Komplet večnamenske razpršilne pištole Plus se prilagodi najrazličnejšim potrebam zalivanja različnih rastlin. Komplet večnamenske razpršilne pištole Plus (št. 2.645-269.0) zaliva zanesljivo in brez kapljanja. Na voljo ima 4 različne vrste curka: prha, točkovni in ploščati curek, ter tudi fina vodna meglica. S tem večnamenska pištola ne bo kos le nalogam zalivanja, temveč tudi bolj enostavnim nalogam čiščenja. Vrtljiv ročaj, s katerim lahko sprožilec z blokado/deblokado usmerite naprej ali nazaj, omogoča individualno udobje uporabnika, ki je tipičen za Kärcherjeve izdelke. Poleg tega komplet vsebuje tudi dve kakovostni univerzalni spojki Plus z elementom za lažji oprijem - ena z zaščito Aqua Stop - ter priključek za pipo G3/4" z reducirnim nastavkom G1/2". S praktično zaščito Aqua Stop preprečite pretok vode tudi takrat, ko ste s cevi sneli razpršilnik in je pipa za vodo odprta. Spojke so poleg tega univerzalno uporabe tudi za vse dobavljive premere vrtnih cevi. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki in spojke so združljive z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.
Značilnosti in prednosti
Posebna tehnologija membrane
- Zagotavlja zalivanje brez kapljanja vode tudi med menjavo različnih vrst curka ter tudi po tem, ko zaprete vodo.
Vrtljiv ročaj
- Individualno upravljanje s sprožilcem, ki je lahko usmerjen naprej ali nazaj.
Ergonomični regulirni ventil
- Nastavitev količine pretoka vode na razpršilniku samo z eno roko.
Enostavna blokada sprožilca na ročaju
- Za udobno zalivanje brez prekinitev.
Štiri izbirne vrste curka s funkcijo blokade: prha, horizontalni ploščati curek, kapljični curek, vodna meglica
- Ustrezen curek za vsako področje uporabe.
Elementi iz mehke plastike
- Za trden oprijem, več udobja in za zaščito pred poškodbami
Snemljiva ploščica za prho
- Za čiščenje membrane in zamašenih šob.
Aqua Stop
- Za zanesljiv odklop pribora s cevi, brez škropljenja
Univerzalne spojke (1/2", 5/8", 3/4")
- Primerno za vse običajne vrtne cevi
Sistem na klik
- Primern za vse znane blagovne znamke
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|0,22
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,349
|Mere (D × Š × V) (mm)
|192 x 70 x 162
Oprema
- Število curkov: 4
- Vrtljiv ročaj
- Zapiranje na ročaju
- Nastavljiva količina vode
- Funkcija samopraznjenja
- Elementi iz mehke plastike
- Vzorec pršenja: pršilna meglica
- Vzorec škropljenja: horizontalni ravni curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
- Vzorec škropljenja: škropilnica
Video posnetki