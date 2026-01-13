Komplet večnamenske razpršilne pištole Plus

Narejen je za različne načine zalivanja na vrtu: komplet večnamenske razpršilne pištole Plus vključno s priključkom za pipo ter dvema spojkama z elementom za lažji oprijem (ena od obeh z Aqua Stop).

Komplet za najrazličnejše naloge zalivanja. Komplet večnamenske razpršilne pištole Plus se prilagodi najrazličnejšim potrebam zalivanja različnih rastlin. Komplet večnamenske razpršilne pištole Plus (št. 2.645-269.0) zaliva zanesljivo in brez kapljanja. Na voljo ima 4 različne vrste curka: prha, točkovni in ploščati curek, ter tudi fina vodna meglica. S tem večnamenska pištola ne bo kos le nalogam zalivanja, temveč tudi bolj enostavnim nalogam čiščenja. Vrtljiv ročaj, s katerim lahko sprožilec z blokado/deblokado usmerite naprej ali nazaj, omogoča individualno udobje uporabnika, ki je tipičen za Kärcherjeve izdelke. Poleg tega komplet vsebuje tudi dve kakovostni univerzalni spojki Plus z elementom za lažji oprijem - ena z zaščito Aqua Stop - ter priključek za pipo G3/4" z reducirnim nastavkom G1/2". S praktično zaščito Aqua Stop preprečite pretok vode tudi takrat, ko ste s cevi sneli razpršilnik in je pipa za vodo odprta. Spojke so poleg tega univerzalno uporabe tudi za vse dobavljive premere vrtnih cevi. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki in spojke so združljive z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.

Značilnosti in prednosti
Posebna tehnologija membrane
  • Zagotavlja zalivanje brez kapljanja vode tudi med menjavo različnih vrst curka ter tudi po tem, ko zaprete vodo.
Vrtljiv ročaj
  • Individualno upravljanje s sprožilcem, ki je lahko usmerjen naprej ali nazaj.
Ergonomični regulirni ventil
  • Nastavitev količine pretoka vode na razpršilniku samo z eno roko.
Enostavna blokada sprožilca na ročaju
  • Za udobno zalivanje brez prekinitev.
Štiri izbirne vrste curka s funkcijo blokade: prha, horizontalni ploščati curek, kapljični curek, vodna meglica
  • Ustrezen curek za vsako področje uporabe.
Elementi iz mehke plastike
  • Za trden oprijem, več udobja in za zaščito pred poškodbami
Snemljiva ploščica za prho
  • Za čiščenje membrane in zamašenih šob.
Aqua Stop
  • Za zanesljiv odklop pribora s cevi, brez škropljenja
Univerzalne spojke (1/2", 5/8", 3/4")
  • Primerno za vse običajne vrtne cevi
Sistem na klik
  • Primern za vse znane blagovne znamke
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Rumena
Teža (Kg) 0,22
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,349
Mere (D × Š × V) (mm) 192 x 70 x 162

Oprema

  • Število curkov: 4
  • Vrtljiv ročaj
  • Zapiranje na ročaju
  • Nastavljiva količina vode
  • Funkcija samopraznjenja
  • Elementi iz mehke plastike
  • Vzorec pršenja: pršilna meglica
  • Vzorec škropljenja: horizontalni ravni curek
  • Vzorec škropljenja: točkovni curek
  • Vzorec škropljenja: škropilnica
Komplet večnamenske razpršilne pištole Plus
