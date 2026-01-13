Komplet za najrazličnejše naloge zalivanja. Komplet večnamenske razpršilne pištole Plus se prilagodi najrazličnejšim potrebam zalivanja različnih rastlin. Komplet večnamenske razpršilne pištole Plus (št. 2.645-269.0) zaliva zanesljivo in brez kapljanja. Na voljo ima 4 različne vrste curka: prha, točkovni in ploščati curek, ter tudi fina vodna meglica. S tem večnamenska pištola ne bo kos le nalogam zalivanja, temveč tudi bolj enostavnim nalogam čiščenja. Vrtljiv ročaj, s katerim lahko sprožilec z blokado/deblokado usmerite naprej ali nazaj, omogoča individualno udobje uporabnika, ki je tipičen za Kärcherjeve izdelke. Poleg tega komplet vsebuje tudi dve kakovostni univerzalni spojki Plus z elementom za lažji oprijem - ena z zaščito Aqua Stop - ter priključek za pipo G3/4" z reducirnim nastavkom G1/2". S praktično zaščito Aqua Stop preprečite pretok vode tudi takrat, ko ste s cevi sneli razpršilnik in je pipa za vodo odprta. Spojke so poleg tega univerzalno uporabe tudi za vse dobavljive premere vrtnih cevi. Naj dodamo še: Kärcherjevi pršilni nastavki in spojke so združljive z vsemi dobavljivimi sistemi na klik in jih brez težav priklopite na vaše vrtne cevi.