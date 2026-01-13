Začetni komplet spiralne cevi
10 m spiralne cevi, večnamenska pištola, cevna spojka z zaščito pred pregibanjem, spojka z zaščito pred pregibanjem in sistemom Aqua Stop, priključek G3/4.
Komplet spiralne cevi zagotavlja idealne pogoje za redno zalivanje na manjših vrtovih, terasah, balkonih ali za uporabo pri kampiranju. Brez dolgotrajnega in napornega nošenja zalivalk ali vleke cevi naokrog. Komplet spiralne cevi Kärcher je pravi pomočnik in je vedno pripravljen na vse dejavnosti pri zalivanju. Podrobnosti o opremi: 10 m odporna spiralna cev, ki je odporna proti UV-žarkom, večnamenska razpršilna pištola, 1× spojka za spiralno cev z zaščito pred pregibanjem, 1× spojka za spiralno cev z zaščito pred pregibanjem in sistemom Aqua Stop, priključek za pipo G3/4. Z večnamensko razpršilno pištolo lahko brez težav odstranjujete tudi grobo umazanijo z vrtnega orodja. Spiralna cev se po vsaki uporabi povrne v svojo kompaktno obliko.
Značilnosti in prednosti
Po uporabi se cev vedno vrne nazaj v svojo prvotno obliko
- Urejeno shranjevanje za pospravljen vrt
Spiralna cev odporna na zvijanje in UV žarke (10 m)
- Zdravju neoporečno
Večnamenska razpršilna pištola s 4 oblikami curka
1 x cevna spojka z zaščito pred prelomom
1 x cevna spojka z zaščito pred prelomom in Aqua Stop
Priključek za cev G3/4
Brez napornega odvijanja in navijanja težke cevi, brez nošenja težkih zalivalk.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Rumena
|Teža (Kg)
|0,74
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,93
|Mere (D × Š × V) (mm)
|560 x 95 x 95
Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.
Oprema
- Vzorec škropljenja: stožčasti curek
- Vzorec škropljenja: točkovni curek
- Vzorec škropljenja: škropilnica
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
- Vrtno orodje in oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.