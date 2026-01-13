Komplet spiralne cevi zagotavlja idealne pogoje za redno zalivanje na manjših vrtovih, terasah, balkonih ali za uporabo pri kampiranju. Brez dolgotrajnega in napornega nošenja zalivalk ali vleke cevi naokrog. Komplet spiralne cevi Kärcher je pravi pomočnik in je vedno pripravljen na vse dejavnosti pri zalivanju. Podrobnosti o opremi: 10 m odporna spiralna cev, ki je odporna proti UV-žarkom, večnamenska razpršilna pištola, 1× spojka za spiralno cev z zaščito pred pregibanjem, 1× spojka za spiralno cev z zaščito pred pregibanjem in sistemom Aqua Stop, priključek za pipo G3/4. Z večnamensko razpršilno pištolo lahko brez težav odstranjujete tudi grobo umazanijo z vrtnega orodja. Spiralna cev se po vsaki uporabi povrne v svojo kompaktno obliko.