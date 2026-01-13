Impulzni, krožni in sektorski razpršilnik v enem: impulzni, krožni in sektorski razpršilnik PS 300 je namenjen zalivanju srednje velikih do velikih površin in vrtov. Največja površina zalivanja je 706 m2. Razpršilnik preprosto priključite na vrtno cev in je združljiv z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Tako Kärcher s svojimi izdelki omogoča pametno zalivanje.