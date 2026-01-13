Impulzni, krožni in sektorski razpršilnik PS 300
Impulzni, krožni in sektorski razpršilnik v enem: impulzni, krožni in sektorski razpršilnik PS 300 je namenjen zalivanju srednje velikih do velikih površin in vrtov. Največja površina zalivanja je 706 m2. Razpršilnik preprosto priključite na vrtno cev in je združljiv z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Tako Kärcher s svojimi izdelki omogoča pametno zalivanje.
Značilnosti in prednosti
Nastavljiv kot pršenja
- npr. za zalivanje pod drevesi
Robustna konica za neraven ali strm teren
- Zagotovljena stabilnosti in trpežnost
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer zalivanja 2 bar
|≤ 25 m
|Premer zalivanja 4 bar
|≤ 30 m
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,17
|Mere (D × Š × V) (mm)
|52 x 113 x 212