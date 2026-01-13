Krožni razpršilnik RS 120/2

Krožni razpršilnik RS 120/2 z nastavljivim kotom zalivanja je idealen za zalivanje srednje velikih površin in vrtov. Maksimalna površina zalivanja je 113m2.

Krožni razpršilnik RS 120/2 je idealen za zalivanje srednje velikih površin in vrtov. Maksimalna površina zalivanja je 113m2. Razpršilnik brez težav priključite na vrtno cev in je združljiv z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.

Značilnosti in prednosti
Nastavljiv kot pršenja
  • Za zalivanje po potrebi
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer zalivanja 2 bar ≤ 8 m
Premer zalivanja 4 bar ≤ 12 m
Barva Črna
Teža (Kg) 0,179
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,22
Mere (D × Š × V) (mm) 200 x 248 x 110
