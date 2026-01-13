Krožni razpršilnik RS 120/2
Krožni razpršilnik RS 120/2 z nastavljivim kotom zalivanja je idealen za zalivanje srednje velikih površin in vrtov. Maksimalna površina zalivanja je 113m2.
Krožni razpršilnik RS 120/2 je idealen za zalivanje srednje velikih površin in vrtov. Maksimalna površina zalivanja je 113m2. Razpršilnik brez težav priključite na vrtno cev in je združljiv z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.
Značilnosti in prednosti
Nastavljiv kot pršenja
- Za zalivanje po potrebi
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer zalivanja 2 bar
|≤ 8 m
|Premer zalivanja 4 bar
|≤ 12 m
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,179
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,22
|Mere (D × Š × V) (mm)
|200 x 248 x 110