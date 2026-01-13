Krožni razpršilnik RS 120/2 je idealen za zalivanje srednje velikih površin in vrtov. Maksimalna površina zalivanja je 113m2. Razpršilnik brez težav priključite na vrtno cev in je združljiv z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.