Krožni razpršilnik RS 130/3

Krožni razpršilnik RS 130/3 je idealen za zalivanje srednje velikih površin in vrtov. Maksimalna površina zalivanja je 133 m2.

Krožni razpršilnik RS 130/3 je idealen za zalivanje srednje velikih površin in vrtov. Maksimalna površina zalivanja je 133 m2. Razpršilnik brez težav priključite na vrtno cev in je združljiv z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.

Značilnosti in prednosti
Kovinske roke
  • Trpežnost in dolga življenjska doba
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer zalivanja 2 bar ≤ 11 m
Premer zalivanja 4 bar ≤ 13 m
Barva Črna
Teža (Kg) 0,157
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,198
Mere (D × Š × V) (mm) 200 x 248 x 100
