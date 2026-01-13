Pravokotni zalivalnik OS 3.220 služi zalivanju srednje velikih in velikih površin ter vrtov. Domet pravokotnega zalivalnika lahko enostavno nastavite glede na potrebe – pri maksimalni površini zalivanja 200 m2. Inovativni razpršilni zalivalnik je opremljen z gonilom, ki ima izjemno dolgo življenjsko dobo. Glede na posamezne potrebe zalivanja so Kärcherjevi zalivalniki opremljeni z razpršilnimi konicami ali impulznimi razpršilniki. Pri tem so novi Kärcherjevi pravokotni zalivalniki v celoti veliko bolj prijetni za uporabo. Poleg tega so vsi Kärcherjevi razpršilniki opremljeni z uveljavljenim sistemom na klik, zaradi katerega je priklop na vrtno cev povsem enostaven. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.