Pravokotni zalivalnik OS 3.220
Pravokotni zalivalnik OS 3.220 za zalivanje srednje velikih in velikih površin ter vrtov. Brezstopenjska nastavitev dometa. Dolga življenjska doba gonila. Maks. površina zalivanja: 220 m2.
Pravokotni zalivalnik OS 3.220 služi zalivanju srednje velikih in velikih površin ter vrtov. Domet pravokotnega zalivalnika lahko enostavno nastavite glede na potrebe – pri maksimalni površini zalivanja 200 m2. Inovativni razpršilni zalivalnik je opremljen z gonilom, ki ima izjemno dolgo življenjsko dobo. Glede na posamezne potrebe zalivanja so Kärcherjevi zalivalniki opremljeni z razpršilnimi konicami ali impulznimi razpršilniki. Pri tem so novi Kärcherjevi pravokotni zalivalniki v celoti veliko bolj prijetni za uporabo. Poleg tega so vsi Kärcherjevi razpršilniki opremljeni z uveljavljenim sistemom na klik, zaradi katerega je priklop na vrtno cev povsem enostaven. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.
Značilnosti in prednosti
Brezstopenjska nastavitev dosegaZa ciljno zalivanje
Vgrajen obroč za obešanje napraveZa enostavno shranjevanje / vzmetenje.
Vključuje iglo za čiščenjeZa enostavno čiščenje šob
Gonilo s izjemno dolgo življenjsko dobo
- Za daljši čas delovanja in daljšo življenjsko dobo naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Površina zalivanja 2 bar
|45 - 120 m²
|Površina zalivanja 4 bar
|80 - 220 m²
|Širina pršenja (2 bar) (m)
|9
|Širina pršenja (4 bar) (m)
|13
|Domet pršenja (2 bar) (m)
|5 - 14
|Domet pršenja (4 bar) (m)
|6 - 17
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,43
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,541
|Mere (D × Š × V) (mm)
|450 x 136 x 86
Video posnetki
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- travnik
- Srednje do velike površine
Dodatna oprema
