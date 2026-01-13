Pravokotni zalivalnik OS 3.220

Pravokotni zalivalnik OS 3.220 za zalivanje srednje velikih in velikih površin ter vrtov. Brezstopenjska nastavitev dometa. Dolga življenjska doba gonila. Maks. površina zalivanja: 220 m2.

Pravokotni zalivalnik OS 3.220 služi zalivanju srednje velikih in velikih površin ter vrtov. Domet pravokotnega zalivalnika lahko enostavno nastavite glede na potrebe – pri maksimalni površini zalivanja 200 m2. Inovativni razpršilni zalivalnik je opremljen z gonilom, ki ima izjemno dolgo življenjsko dobo. Glede na posamezne potrebe zalivanja so Kärcherjevi zalivalniki opremljeni z razpršilnimi konicami ali impulznimi razpršilniki. Pri tem so novi Kärcherjevi pravokotni zalivalniki v celoti veliko bolj prijetni za uporabo. Poleg tega so vsi Kärcherjevi razpršilniki opremljeni z uveljavljenim sistemom na klik, zaradi katerega je priklop na vrtno cev povsem enostaven. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.

Značilnosti in prednosti
Pravokotni zalivalnik OS 3.220: Brezstopenjska nastavitev dosega
Brezstopenjska nastavitev dosega
Za ciljno zalivanje
Pravokotni zalivalnik OS 3.220: Vgrajen obroč za obešanje naprave
Vgrajen obroč za obešanje naprave
Za enostavno shranjevanje / vzmetenje.
Pravokotni zalivalnik OS 3.220: Vključuje iglo za čiščenje
Vključuje iglo za čiščenje
Za enostavno čiščenje šob
Gonilo s izjemno dolgo življenjsko dobo
  • Za daljši čas delovanja in daljšo življenjsko dobo naprave.
Specifikacije

Tehnični podatki

Površina zalivanja 2 bar 45 - 120 m²
Površina zalivanja 4 bar 80 - 220 m²
Širina pršenja (2 bar) (m) 9
Širina pršenja (4 bar) (m) 13
Domet pršenja (2 bar) (m) 5 - 14
Domet pršenja (4 bar) (m) 6 - 17
Barva Črna
Teža (Kg) 0,43
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,541
Mere (D × Š × V) (mm) 450 x 136 x 86
Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • travnik
  • Srednje do velike površine
