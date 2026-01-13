Pravokotni zalivalnik OS 5.320 S
Pravokotni zalivalnik OS 5.320 S za zalivanje srednje velikih in velikih površin ter vrtov. Z nastavljivo količino vode (0-maks). Maksimalna površina zalivanja je 320 m2.
Pravokotni zalivalnik OS 5.320 S služi zalivanju srednje velikih in velikih površin ter vrtov. Maksimalna površina zalivanja pravokotnega zalivalnika znaša 320 m2. Količino vode lahko zahvaljujoč inovativnemu razpršilnemu zalivalniku enostavno nastavite glede na potrebe – od nič do maksimuma. Glede na posamezne potrebe zalivanja so Kärcherjevi zalivalniki opremljeni z razpršilnimi konicami ali impulznimi razpršilniki. Pri tem so novi Kärcherjevi pravokotni zalivalniki v celoti veliko bolj prijetni za uporabo. Opremljeni so z zaščito brizganja SplashGuard, ki omogoča udobno postavitev in namestitev in preprečuje, da bi se pri tem zmočili. Poleg tega so vsi Kärcherjevi razpršilniki opremljeni z uveljavljenim sistemom na klik, zaradi katerega je priklop na vrtno cev povsem enostaven. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.
Značilnosti in prednosti
Brezstopenjska nastavitev dosega
- Za ciljno zalivanje
Vgrajen obroč za obešanje naprave
- Za enostavno shranjevanje / vzmetenje.
Regulacija širine zalivanja
- Različni koti pršenja za ciljno zalivanje
Zaščita pred špricanjem
- Udobna usmeritev
Specifikacije
Tehnični podatki
|Širina pršenja (2 bar) (m)
|12
|Širina pršenja (4 bar) (m)
|16
|Domet pršenja (2 bar) (m)
|5 - 16
|Domet pršenja (4 bar) (m)
|6 - 20
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,777
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,897
|Mere (D × Š × V) (mm)
|546 x 160 x 88
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- travnik
- Srednje do velike površine
