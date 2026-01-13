Pravokotni zalivalnik OS 5.320 S služi zalivanju srednje velikih in velikih površin ter vrtov. Maksimalna površina zalivanja pravokotnega zalivalnika znaša 320 m2. Količino vode lahko zahvaljujoč inovativnemu razpršilnemu zalivalniku enostavno nastavite glede na potrebe – od nič do maksimuma. Glede na posamezne potrebe zalivanja so Kärcherjevi zalivalniki opremljeni z razpršilnimi konicami ali impulznimi razpršilniki. Pri tem so novi Kärcherjevi pravokotni zalivalniki v celoti veliko bolj prijetni za uporabo. Opremljeni so z zaščito brizganja SplashGuard, ki omogoča udobno postavitev in namestitev in preprečuje, da bi se pri tem zmočili. Poleg tega so vsi Kärcherjevi razpršilniki opremljeni z uveljavljenim sistemom na klik, zaradi katerega je priklop na vrtno cev povsem enostaven. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.