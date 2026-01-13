Pravokotni zalivalnik OS 5.320 SV služi zalivanju srednje velikih in velikih površin ter vrtov. Maksimalna površina zalivanja pravokotnega zalivalnika znaša 320 m2. Količino vode lahko zahvaljujoč inovativnemu razpršilnemu zalivalniku enostavno nastavite glede na potrebe – od nič do maksimuma. Glede na posamezne potrebe zalivanja so Kärcherjevi zalivalniki opremljeni z razpršilnimi konicami ali impulznimi razpršilniki. Pri tem so novi Kärcherjevi pravokotni zalivalniki v celoti veliko bolj prijetni za uporabo. Opremljeni so z zaščito brizganja SplashGuard, ki omogoča udobno postavitev in namestitev in preprečuje, da bi se pri tem zmočili. Poleg tega so vsi Kärcherjevi razpršilniki opremljeni z uveljavljenim sistemom na klik, zaradi katerega je priklop na vrtno cev povsem enostaven. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.