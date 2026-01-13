Razpršilnik CS 90 za manjše površine in vrtove je opremljen s trpežno konico in tako kot nalašč primeren zalivanje neravnega ali strmega terena. Maksimalna površina zalivanja je 64 m2. Razpršilnik brez težav priključite na vrtno cev in je združljiv z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.