Razpršilnik Spike CS 90
Razpršilnik CS 90 za manjše površine in vrtove je opremljen s trpežno konico in tako kot nalašč primeren zalivanje neravnega ali strmega terena. Maksimalna površina zalivanja je 64 m2. Razpršilnik brez težav priključite na vrtno cev in je združljiv z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.
Značilnosti in prednosti
Robustna konica za neraven ali strm teren
- Zagotovljena stabilnosti in trpežnost
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer zalivanja 2 bar
|9 m
|Premer zalivanja 4 bar
|9 m
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,068
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,108
|Mere (D × Š × V) (mm)
|58 x 105 x 243