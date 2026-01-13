Razpršilnik Spike CS 90

Razpršilnik CS 90 za manjše površine in vrtove je opremljen s trpežno konico in tako kot nalašč primeren zalivanje neravnega ali strmega terena. Maksimalna površina zalivanja je 64 m2. Razpršilnik brez težav priključite na vrtno cev in je združljiv z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.

Značilnosti in prednosti
Robustna konica za neraven ali strm teren
  • Zagotovljena stabilnosti in trpežnost
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer zalivanja 2 bar 9 m
Premer zalivanja 4 bar 9 m
Barva Črna
Teža (Kg) 0,068
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,108
Mere (D × Š × V) (mm) 58 x 105 x 243
