Večnamenski in talni zalivalnik MS 100, 6-kraten
Večnamenski in talni zalivalnik MS 100 za manjše površine in vrtove. 6 različnih oblik šob omogoča različne vrste zalivanja. Maks. površina zalivanja: 78 qm.
Večnamenski in talni zalivalnik MS 100 je idealen za manjše površine in vrtove. 6 različnih oblik šob omogoča različne vrste zalivanja. Maksimalna površina zalivanja je 78 m2. Glede na posamezne potrebe zalivanja so zalivalniki opremljeni z razpršilnimi konicami ali impulznimi razpršilniki. Razpršilnik brez težav priključite na vrtno cev, združljiv je z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.
Značilnosti in prednosti
Različne oblike zalivanja s pomočjo 6 različnih oblik šob
- Za zalivanje po potrebi
Vgrajen obroč za obešanje naprave
- Za enostavno shranjevanje / vzmetenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer zalivanja 2 bar
|≤ 8,4 m
|Premer zalivanja 4 bar
|≤ 10 m
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,05
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,107
|Mere (D × Š × V) (mm)
|208 x 199 x 71