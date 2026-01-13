Večnamenski in talni zalivalnik MS 100, 6-kraten

Večnamenski in talni zalivalnik MS 100 za manjše površine in vrtove. 6 različnih oblik šob omogoča različne vrste zalivanja. Maks. površina zalivanja: 78 qm.

Večnamenski in talni zalivalnik MS 100 je idealen za manjše površine in vrtove. 6 različnih oblik šob omogoča različne vrste zalivanja. Maksimalna površina zalivanja je 78 m2. Glede na posamezne potrebe zalivanja so zalivalniki opremljeni z razpršilnimi konicami ali impulznimi razpršilniki. Razpršilnik brez težav priključite na vrtno cev, združljiv je z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.

Značilnosti in prednosti
Različne oblike zalivanja s pomočjo 6 različnih oblik šob
  • Za zalivanje po potrebi
Vgrajen obroč za obešanje naprave
  • Za enostavno shranjevanje / vzmetenje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer zalivanja 2 bar ≤ 8,4 m
Premer zalivanja 4 bar ≤ 10 m
Barva Črna
Teža (Kg) 0,05
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,107
Mere (D × Š × V) (mm) 208 x 199 x 71
Dodatna oprema