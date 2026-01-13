Večnamenski in talni zalivalnik MS 100 je idealen za manjše površine in vrtove. 6 različnih oblik šob omogoča različne vrste zalivanja. Maksimalna površina zalivanja je 78 m2. Glede na posamezne potrebe zalivanja so zalivalniki opremljeni z razpršilnimi konicami ali impulznimi razpršilniki. Razpršilnik brez težav priključite na vrtno cev, združljiv je z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje.