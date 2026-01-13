2-smerna spojka
2-smerna spojka za natančno povezovanje dveh cevi. Robustna kakovost in privlačna oblika.
Brezhibni priključki za pipo, cevne spojke in cevi so osnova za učinkovito zalivanje. Zato vam Kärcher nudi celo vrsto pribora za priklop, povezovanje, ločevanje in popravilo sistemov za zalivanje. Na primer dvosmerna spojka za natančno povezovanje dveh cevi. Dvosmerna spojka je univerzalno uporabna za vse dobavljive vrtne cevi. Odlikuje jo trpežna kakovost in ergonomska oblika, ki omogoča enostavno rokovanje. Dvosmerna spojka je združljiva s tremi najbolj pogostimi premeri cevi in vsemi dobavljivimi sistemi na klik.
Značilnosti in prednosti
Robustna oblika
- Trpežnost zagotovljena
Za povezovanje dveh cevi
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,009
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,026
|Mere (D × Š × V) (mm)
|51 x 36 x 36