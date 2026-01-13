Brezhibni priključki za pipo, cevne spojke in cevi so osnova za učinkovito zalivanje. Zato vam Kärcher nudi celo vrsto pribora za priklop, povezovanje, ločevanje in popravilo sistemov za zalivanje. Na primer dvosmerna spojka za natančno povezovanje dveh cevi. Dvosmerna spojka je univerzalno uporabna za vse dobavljive vrtne cevi. Odlikuje jo trpežna kakovost in ergonomska oblika, ki omogoča enostavno rokovanje. Dvosmerna spojka je združljiva s tremi najbolj pogostimi premeri cevi in vsemi dobavljivimi sistemi na klik.