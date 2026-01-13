2-smerna spojka iz medenine
Kakovostna in trpežna dvosmerna spojka iz medenine za spajanje dveh cevi in podaljševanje.
Kakovostna in trpežna dvosmerna spojka iz medenine za spajanje dveh cevi in podaljševanje. Nova Kärcherjeva linija iz medenine za polprofesionalno uporabo na vrtu vas bo prepričala s svojo kakovostjo, ki je kos vsakemu tlaku. Kakovostna izdelava in trpežen material zagotavljata še posebej dolgo življenjsko dobo – tudi pri močni obremenitvi. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje!
Značilnosti in prednosti
Dvosmerna spojka
- Hiter priklop dveh kosov cevi
Iz medenine
- Kakovosten in vzdržljiv povezovalni kos
Sistem na klik
- Primern za vse znane blagovne znamke
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|medenina
|Teža (Kg)
|0,043
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,053
|Mere (D × Š × V) (mm)
|20 x 20 x 48
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje vrtov večjih velikosti
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
- Vrtno orodje in oprema