2-smerni razdelilnik
2-smerni razdelilnik z dvema neodvisnima, posamezno nastavljivima priključkoma za vodo omogoča spajanje dveh cevi na eni pipi za vodo (priključek za pipo G3/4, redukcijski nastavek G1/2).
Kakovosten dvosmerni razdelilnik s priključkom za pipo G3/4 in redukcijskim nastavkom G1/2 za zalivanje z do dvema cevema hkrati. Dvosmerni razdelilnik ponuja dva priključka za pipo z dvema neodvisnima, brezstopenjsko nastavljivima razpršilnikoma. Odlikuje ga optimalen pretok vode, pa tudi trpežnost in ergonomska oblika, ki omogoča prijetno in preprosto uporabo. Je vsestransko uporaben v povezavi z vsemi običajnimi vrtnimi cevmi. Slepa matica z robustnim notranjim navojem zagotavlja preprosto in hitro pritrjevanje na pipo za vodo. Dvosmerni razdelilnik je združljiv z večino dobavljivih sistemov na klik.
Značilnosti in prednosti
Dva izhoda vode, z neodvisno nastavitvijo med seboj
- Ločena uporaba dveh izhodov vode na eni pipi za vodo.
Z vgrajenim predfiltrom
- Za izjemno dolgo življenjsko dobo.
Pokrivna matica
- Enostavna pritrditev na pipe za vodo z navojem 3/4" ali 1/2".
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost navoja
|G3/4 + G1/2
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,073
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,093
|Mere (D × Š × V) (mm)
|50 x 126 x 78
Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje vrtov večjih velikosti
- Vrtno orodje in oprema