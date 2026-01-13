2-smerni razdelilnik

2-smerni razdelilnik z dvema neodvisnima, posamezno nastavljivima priključkoma za vodo omogoča spajanje dveh cevi na eni pipi za vodo (priključek za pipo G3/4, redukcijski nastavek G1/2).

Kakovosten dvosmerni razdelilnik s priključkom za pipo G3/4 in redukcijskim nastavkom G1/2 za zalivanje z do dvema cevema hkrati. Dvosmerni razdelilnik ponuja dva priključka za pipo z dvema neodvisnima, brezstopenjsko nastavljivima razpršilnikoma. Odlikuje ga optimalen pretok vode, pa tudi trpežnost in ergonomska oblika, ki omogoča prijetno in preprosto uporabo. Je vsestransko uporaben v povezavi z vsemi običajnimi vrtnimi cevmi. Slepa matica z robustnim notranjim navojem zagotavlja preprosto in hitro pritrjevanje na pipo za vodo. Dvosmerni razdelilnik je združljiv z večino dobavljivih sistemov na klik.

Značilnosti in prednosti
Dva izhoda vode, z neodvisno nastavitvijo med seboj
  • Ločena uporaba dveh izhodov vode na eni pipi za vodo.
Z vgrajenim predfiltrom
  • Za izjemno dolgo življenjsko dobo.
Pokrivna matica
  • Enostavna pritrditev na pipe za vodo z navojem 3/4" ali 1/2".
Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost navoja G3/4 + G1/2
Barva Črna
Teža (Kg) 0,073
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,093
Mere (D × Š × V) (mm) 50 x 126 x 78

Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.

Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Za zalivanje vrtov večjih velikosti
  • Vrtno orodje in oprema