Kakovosten dvosmerni razdelilnik s priključkom za pipo G3/4 in redukcijskim nastavkom G1/2 za zalivanje z do dvema cevema hkrati. Dvosmerni razdelilnik ponuja dva priključka za pipo z dvema neodvisnima, brezstopenjsko nastavljivima razpršilnikoma. Odlikuje ga optimalen pretok vode, pa tudi trpežnost in ergonomska oblika, ki omogoča prijetno in preprosto uporabo. Je vsestransko uporaben v povezavi z vsemi običajnimi vrtnimi cevmi. Slepa matica z robustnim notranjim navojem zagotavlja preprosto in hitro pritrjevanje na pipo za vodo. Dvosmerni razdelilnik je združljiv z večino dobavljivih sistemov na klik.