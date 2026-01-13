Kakovostna in trpežna trismerna spojka iz medenine za spajanje treh cevi. Omogoča dve ločeni, neodvisni napeljavi cevi. Nova Kärcherjeva linija iz medenine za polprofesionalno uporabo na vrtu vas bo prepričala s svojo kakovostjo, ki je kos vsakemu tlaku. Kakovostna izdelava in trpežen material zagotavljata še posebej dolgo življenjsko dobo – tudi pri močni obremenitvi. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje!