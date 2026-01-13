3-smerna spojka iz medenine
Kakovostna in trpežna trismerna spojka iz medenine za spajanje treh cevi. Omogoča dve ločeni, neodvisni napeljavi cevi.
Kakovostna in trpežna trismerna spojka iz medenine za spajanje treh cevi. Omogoča dve ločeni, neodvisni napeljavi cevi. Nova Kärcherjeva linija iz medenine za polprofesionalno uporabo na vrtu vas bo prepričala s svojo kakovostjo, ki je kos vsakemu tlaku. Kakovostna izdelava in trpežen material zagotavljata še posebej dolgo življenjsko dobo – tudi pri močni obremenitvi. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje!
Značilnosti in prednosti
Trismerna spojka
- Hiter priklop treh kosov cevi, omogoča dve ločeni, neodvisni napeljavi
Iz medenine
- Kakovosten in vzdržljiv povezovalni kos
Sistem na klik
- Primern za vse znane blagovne znamke
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,122
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,132
|Mere (D × Š × V) (mm)
|15 x 55 x 60