3-smerni razdelilnik

3-smerni razdelilnik s tremi neodvisnimi, posamezno nastavljivimi priključki za vodo omogoča spajanje treh cevi na eni pipi za vodo (priključek za pipo G1, redukcijski nastavek G3/4).

Kakovosten trismerni razdelilnik s priključkom za pipo G1 in redukcijskim nastavkom G3/4 za zalivanje z do tremi cevmi hkrati. Trismerni razdelilnik ponuja tri priključke za pipo s tremi neodvisnimi, brezstopenjsko nastavljivimi razpršilniki. Odlikuje ga optimalen pretok vode, pa tudi trpežnost in ergonomska oblika, ki omogoča prijetno in preprosto uporabo. Je vsestransko uporaben v povezavi z vsemi običajnimi vrtnimi cevmi. Slepa matica z robustnim notranjim navojem zagotavlja preprosto in hitro pritrjevanje na pipo za vodo. Trismerni razdelilnik je združljiv z večino dobavljivih sistemov na klik.

Značilnosti in prednosti
Trije izhodi vode, z neodvisno nastavitvijo med seboj
  • Ločena uporaba treh izhodov vode na eni pipi za vodo.
Z vgrajenim predfiltrom
  • Za izjemno dolgo življenjsko dobo.
Pokrivna matica
  • Enostavna pritrditev na pipe za vodo z navojem 1"- ali 3/4".
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,29
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,342
Mere (D × Š × V) (mm) 60 x 22 x 180

Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.

Video posnetki

Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Za zalivanje vrtov večjih velikosti
  • Vrtno orodje in oprema