3-smerni razdelilnik
3-smerni razdelilnik s tremi neodvisnimi, posamezno nastavljivimi priključki za vodo omogoča spajanje treh cevi na eni pipi za vodo (priključek za pipo G1, redukcijski nastavek G3/4).
Kakovosten trismerni razdelilnik s priključkom za pipo G1 in redukcijskim nastavkom G3/4 za zalivanje z do tremi cevmi hkrati. Trismerni razdelilnik ponuja tri priključke za pipo s tremi neodvisnimi, brezstopenjsko nastavljivimi razpršilniki. Odlikuje ga optimalen pretok vode, pa tudi trpežnost in ergonomska oblika, ki omogoča prijetno in preprosto uporabo. Je vsestransko uporaben v povezavi z vsemi običajnimi vrtnimi cevmi. Slepa matica z robustnim notranjim navojem zagotavlja preprosto in hitro pritrjevanje na pipo za vodo. Trismerni razdelilnik je združljiv z večino dobavljivih sistemov na klik.
Značilnosti in prednosti
Trije izhodi vode, z neodvisno nastavitvijo med seboj
- Ločena uporaba treh izhodov vode na eni pipi za vodo.
Z vgrajenim predfiltrom
- Za izjemno dolgo življenjsko dobo.
Pokrivna matica
- Enostavna pritrditev na pipe za vodo z navojem 1"- ali 3/4".
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,29
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,342
|Mere (D × Š × V) (mm)
|60 x 22 x 180
Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.
Video posnetki
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje vrtov večjih velikosti
- Vrtno orodje in oprema