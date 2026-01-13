Kakovosten trismerni razdelilnik s priključkom za pipo G1 in redukcijskim nastavkom G3/4 za zalivanje z do tremi cevmi hkrati. Trismerni razdelilnik ponuja tri priključke za pipo s tremi neodvisnimi, brezstopenjsko nastavljivimi razpršilniki. Odlikuje ga optimalen pretok vode, pa tudi trpežnost in ergonomska oblika, ki omogoča prijetno in preprosto uporabo. Je vsestransko uporaben v povezavi z vsemi običajnimi vrtnimi cevmi. Slepa matica z robustnim notranjim navojem zagotavlja preprosto in hitro pritrjevanje na pipo za vodo. Trismerni razdelilnik je združljiv z večino dobavljivih sistemov na klik.