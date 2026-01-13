Cevna spojka iz medenine 1/2" in 5/8"
Trpežna cevna spojka iz medenine z dolgo življenjsko dobo za 1/2'' in 5/8'' cevi. Z udobnim gumijastim obročkom za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev.
Kakovostna cevna spojka iz medenine za 1/2'' in 5/8'' cevi. Z udobnim gumijastim obročkom za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev. Nova Kärcherjeva linija iz medenine za polprofesionalno uporabo na vrtu vas bo prepričala s svojo kakovostjo, ki je kos vsakemu tlaku. Kakovostna izdelava in trpežen material zagotavljata še posebej dolgo življenjsko dobo – tudi pri močni obremenitvi. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje!
Značilnosti in prednosti
Kakovostna cevna spojka iz medenine
- Trpežnost in dolga življenjska doba
Udoben gumijast obroč na ročaju
- Za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev
Primerno za 1/2" in 5/8" cevi
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|1/2″ / 5/8″
|Barva
|medenina
|Teža (Kg)
|0,124
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,132
|Mere (D × Š × V) (mm)
|48 x 36 x 36
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje vrtov večjih velikosti
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
- Vrtno orodje in oprema