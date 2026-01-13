Cevna spojka iz medenine 3/4"

Trpežna cevna spojka iz medenine z dolgo življenjsko dobo za 3/4 cevi. Z udobnim gumijastim obročkom - za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev.

Kakovostna cevna spojka iz medenine za 3/4'' cevi. Z udobnim gumijastim obročkom za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev. Nova Kärcherjeva linija iz medenine za polprofesionalno uporabo na vrtu vas bo prepričala s svojo kakovostjo, ki je kos vsakemu tlaku. Kakovostna izdelava in trpežen material zagotavljata še posebej dolgo življenjsko dobo – tudi pri močni obremenitvi. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje!

Značilnosti in prednosti
Kakovostna cevna spojka iz medenine
  • Trpežnost in dolga življenjska doba
Udoben gumijast obroč na ročaju
  • Za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev
Primerno za 3/4" cevi
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer 3/4″
Barva medenina
Teža (Kg) 0,172
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,182
Mere (D × Š × V) (mm) 52 x 39 x 39
Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Za zalivanje vrtov večjih velikosti
  • Za zalivanje lončnic
  • Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
  • Vrtno orodje in oprema