Cevna spojka iz medenine 3/4 z Aqua Stop
Trpežna cevna spojka iz medenine z dolgo življenjsko dobo s funkcijo Aqua stop za 3/4'' cevi. Z udobnim gumijastim obročkom - za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev.
Kakovostna cevna spojka iz medenine s funkcijo Aqua Stop za 3/4'' cevi. Z udobnim gumijastim obročkom za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev. Razstavljanje brez škropljenja zahvaljujoč funkciji Aqua Stop. Nova Kärcherjeva linija iz medenine za polprofesionalno uporabo na vrtu vas bo prepričala s svojo kakovostjo, ki je kos vsakemu tlaku. Kakovostna izdelava in trpežen material zagotavljata še posebej dolgo življenjsko dobo – tudi pri močni obremenitvi. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje!
Značilnosti in prednosti
Aqua Stop
- Za zanesljiv odklop pribora s cevi, brez škropljenja
Kakovostna cevna spojka iz medenine
- Trpežnost in dolga življenjska doba
Udoben gumijast obroč na ročaju
- Za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev
Primerno za 3/4" cevi
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|3/4″
|Barva
|medenina
|Teža (Kg)
|0,179
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,189
|Mere (D × Š × V) (mm)
|52 x 38 x 38
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje vrtov večjih velikosti
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
- Vrtno orodje in oprema