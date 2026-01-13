Brezhibni priključki za pipo, cevne spojke in cevi so osnova za učinkovito zalivanje. Zato vam Kärcher nudi celo vrsto pribora za priklop, povezovanje, ločevanje in popravilo sistemov za zalivanje. Kot na primer G1/2 priključek za napravo za povezovanje cevnih spojk z npr. razpršilniki (z notranjim navojem). Priključek za napravo G1/2 je univerzalno uporaben za vse dobavljive vrtne cevi in ga odlikuje ergonomska oblika, ki omogoča enostavno rokovanje. Priključek je združljiv s tremi najbolj pogostimi premeri cevi in vsemi dobavljivimi sistemi na klik.