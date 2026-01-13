Nastavek za popravilo cevi iz medenine, 1/2'', 5/8''
Kakovosten in trpežen nastavek za popravilo cevi iz medenine za popravilo poškodovane cevi oz. za spajanje cevi z notranjim premerom 1/2'' in 5/8''.
Kakovosten in trpežen nastavek za popravilo cevi iz medenine za popravilo poškodovane cevi oz. za spajanje cevi z notranjim premerom 1/2'' in 5/8''. Nova Kärcherjeva linija iz medenine za polprofesionalno uporabo na vrtu vas bo prepričala s svojo kakovostjo, ki je kos vsakemu tlaku. Kakovostna izdelava in trpežen material zagotavljata še posebej dolgo življenjsko dobo – tudi pri močni obremenitvi. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje!
Značilnosti in prednosti
Iz medenine
- Kakovosten material z dolgo življenjsko dobo
Povezovanje cevi
- Za povezovanje dveh cevi ali popravilo poškodovanih cevi
Za povezovanje cevi z notranjim premerom 1/2" in 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0).
- Primerno za vse običajne vrtne cevi
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|1/2″ / 5/8″
|Barva
|medenina
|Teža (Kg)
|0,11
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,12
|Mere (D × Š × V) (mm)
|38 x 38 x 38
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje vrtov večjih velikosti
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
- Vrtno orodje in oprema