Nastavek za popravilo cevi iz medenine, 3/4''

Kakovosten in trpežen nastavek za popravilo cevi iz medenine za popravilo poškodovane cevi oz. za spajanje cevi z notranjim premerom 3/4''.

Kakovosten in trpežen nastavek za popravilo cevi iz medenine za popravilo poškodovane cevi oz. za spajanje cevi z notranjim premerom 3/4''. Nova Kärcherjeva linija iz medenine za polprofesionalno uporabo na vrtu vas bo prepričala s svojo kakovostjo, ki je kos vsakemu tlaku. Kakovostna izdelava in trpežen material zagotavljata še posebej dolgo življenjsko dobo – tudi pri močni obremenitvi. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje!

Značilnosti in prednosti
Iz medenine
  • Kakovosten material z dolgo življenjsko dobo
Povezovanje cevi
  • Za povezovanje dveh cevi ali popravilo poškodovanih cevi
Za povezovanje cevi z notranjim premerom 1/2" in 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0).
  • Primerno za vse običajne vrtne cevi
Specifikacije

Tehnični podatki

Premer 3/4″
Barva medenina
Teža (Kg) 0,216
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,226
Mere (D × Š × V) (mm) 48 x 38 x 38
Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Za zalivanje vrtov večjih velikosti
  • Za zalivanje lončnic
  • Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
  • Vrtno orodje in oprema