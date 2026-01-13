Zanesljivi priključki za pipo, cevne spojke in cevi so osnova za učinkovit sistem za zalivanje, zato vam Kärcher ponuja celo vrsto priborov za priklop, ločevanje in popravilo sistemov za zalivanje, na primer priključek za notranje armature za priklop vrtne cevi v hiši. Visokokakovostni priključek za notranje armature je uporaben za vse običajne vrtne cevi ter ergonomsko oblikovan za preprosto rokovanje. Trpežen notranji navoj iz medenine z zaščito navoja zagotavlja preprosto priključitev. Priključek je združljiv s tremi najpogostejšimi premeri cevi in vsemi dobavljivimi sistemi na klik.