Priključek za notranje armature
Priključek za notranje armature omogoča priklop vrtne cevi v hiši. Preprosta namestitev s pomočjo notranjega navoja iz medenine s trpežno zaščito navoja.
Zanesljivi priključki za pipo, cevne spojke in cevi so osnova za učinkovit sistem za zalivanje, zato vam Kärcher ponuja celo vrsto priborov za priklop, ločevanje in popravilo sistemov za zalivanje, na primer priključek za notranje armature za priklop vrtne cevi v hiši. Visokokakovostni priključek za notranje armature je uporaben za vse običajne vrtne cevi ter ergonomsko oblikovan za preprosto rokovanje. Trpežen notranji navoj iz medenine z zaščito navoja zagotavlja preprosto priključitev. Priključek je združljiv s tremi najpogostejšimi premeri cevi in vsemi dobavljivimi sistemi na klik.
Značilnosti in prednosti
Pritrditev s pomočjo notranjega navoja iz medenine
- Trpežnost zagotovljena
Zaščita navoja
- Za enostavno pritrditev
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost navoja
|G3/4
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,042
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,057
|Mere (D × Š × V) (mm)
|54 x 34 x 34
Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Vrtno orodje in oprema