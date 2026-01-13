Priključek za pipo G1
Trpežen priključek za vodo G1 iz medenine za dolgo življenjsko dobo tudi ob močni obremenitvi. Z udobnim gumijastim obročkom - za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev.
Kakovosten priključek za vodo G1 z udobnim gumijastim obročkom za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev. Nova Kärcherjeva linija iz medenine za polprofesionalno uporabo na vrtu vas bo prepričala s svojo kakovostjo, ki je kos vsakemu tlaku. Kakovostna izdelava in trpežen material zagotavljata še posebej dolgo življenjsko dobo – tudi pri močni obremenitvi. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje!
Značilnosti in prednosti
Kakovosten priključek za pipo iz medenine
- Trpežnost in dolga življenjska doba
Udoben gumijast obroč na ročaju
- Za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost navoja
|G1
|Barva
|medenina
|Teža (Kg)
|0,055
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,068
|Mere (D × Š × V) (mm)
|40 x 43 x 43
Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje vrtov večjih velikosti
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
- Vrtno orodje in oprema