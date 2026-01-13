Brezhibni priključki za pipo, cevne spojke in cevi so osnova za učinkovito zalivanje. Zato vam Kärcher nudi celo vrsto pribora za priklop, povezovanje, ločevanje in popravilo sistemov za zalivanje. Na primer robusten priključek za pipo G1 z reducirnim nastavkom G3/4. Reducirni nastavek omogoča priklop na dve velikosti navoja. Univerzalni nastavek za popravilo cevi je vsestransko uporaben za vse dobavljive vrtne cevi in ga odlikuje ergonomska oblika, ki omogoča enostavno rokovanje. Idealna rešitev za povezovanje ali popravilo dveh cevi. Priključek za pipo G1 z reducirnim nastavkom G3/4 je še posebej primeren za priklop na Kärcherjeve vrtne črpalke in je združljiv s tremi najbolj pogostimi premeri cevi ter vsemi dobavljivimi sistemi na klik.