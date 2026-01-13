Priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2

Posebno trpežen priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2. Reducirni nastavek omogoča priklop na dve velikosti navoja. Združljivo z vsemi sistemi na klik.

Brezhibni priključki za pipo, cevne spojke in cevi so osnova za učinkovito zalivanje. Zato vam Kärcher nudi celo vrsto pribora za priklop, povezovanje, ločevanje in popravilo sistemov za zalivanje. Na primer robusten priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2. Reducirni nastavek omogoča priklop na dve velikosti navoja. Univerzalni nastavek za popravilo cevi je vsestransko uporaben za vse dobavljive vrtne cevi in ga odlikuje ergonomska oblika, ki omogoča enostavno rokovanje. Idealna rešitev za povezovanje ali popravilo dveh cevi. Priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2 je združljiv s tremi najbolj pogostimi premeri cevi in vsemi dobavljivimi sistemi na klik.

Značilnosti in prednosti
Izjemna trpežnost
  • Trpežnost zagotovljena
Reducirni kos
  • Omogoča priklop na 2 velikosti navoja
Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost navoja G3/4 + G1/2
Barva Črna
Teža (Kg) 0,014
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,023
Mere (D × Š × V) (mm) 48 x 33 x 33

Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.