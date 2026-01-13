Priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2 iz medenine

Trpežen priključek za pipo z dolgo življenjsko dobo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2 za priklop na 2 velikosti navoja. Z gumijastim obročkom - za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev.

Kakovosten priključek za vodo iz medenine G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2 za priklop na dve velikosti navoja. Z udobnim gumijastim obročkom za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev. Nova Kärcherjeva linija iz medenine za polprofesionalno uporabo na vrtu vas bo prepričala s svojo kakovostjo, ki je kos vsakemu tlaku. Kakovostna izdelava in trpežen material zagotavljata še posebej dolgo življenjsko dobo – tudi pri močni obremenitvi. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje!

Značilnosti in prednosti
Kakovosten priključek za pipo iz medenine
  • Trpežnost in dolga življenjska doba
Udoben gumijast obroč na ročaju
  • Za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev
Reducirni kos
  • Omogoča priklop na 2 velikosti navoja
Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost navoja G3/4 + G1/2
Barva medenina
Teža (Kg) 0,073
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,083
Mere (D × Š × V) (mm) 44 x 37 x 37
Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Za zalivanje vrtov večjih velikosti
  • Za zalivanje lončnic
  • Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
  • Vrtno orodje in oprema