Priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2 iz medenine
Trpežen priključek za pipo z dolgo življenjsko dobo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2 za priklop na 2 velikosti navoja. Z gumijastim obročkom - za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev.
Kakovosten priključek za vodo iz medenine G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2 za priklop na dve velikosti navoja. Z udobnim gumijastim obročkom za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev. Nova Kärcherjeva linija iz medenine za polprofesionalno uporabo na vrtu vas bo prepričala s svojo kakovostjo, ki je kos vsakemu tlaku. Kakovostna izdelava in trpežen material zagotavljata še posebej dolgo življenjsko dobo – tudi pri močni obremenitvi. Kajti zalivanje s Kärcherjem je pametno zalivanje!
Značilnosti in prednosti
Kakovosten priključek za pipo iz medenine
- Trpežnost in dolga življenjska doba
Udoben gumijast obroč na ročaju
- Za enostavno rokovanje in boljšo pritrditev
Reducirni kos
- Omogoča priklop na 2 velikosti navoja
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost navoja
|G3/4 + G1/2
|Barva
|medenina
|Teža (Kg)
|0,073
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,083
|Mere (D × Š × V) (mm)
|44 x 37 x 37
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje vrtov večjih velikosti
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
- Vrtno orodje in oprema